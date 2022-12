Street art e siti archeologici: i municipi scelgono il Touring Club per promuovere i "musei diffusi"

La riscoperta del territorio, tra le opere della street art e le vestigia degli antichi romani. Tre municipi della capitale hanno deciso di affidarsi al Touring Club Italiano per consentire, nel mese di dicembre, l’organizzazione di eventi gratuiti all’interno di parchi, aree archeologiche, antiche chiese. E’ il progetto “museo diffusi” che prende forma, per ora, nei municipi VII, VIII e XI.

Il progetto musei diffusi

“Lo scopo del progetto è far luce su frammenti di storia e portare parti di città all’attenzione di cittadini residenti e non, in particolare di persone che, per età o provenienza, non hanno ancora maturato piena conoscenza del territorio e delle sue eccellenze” ha spiegato il Touring Club Italiano che, a partire dal fine settimana del 17 e 18 dicembre, ha messo in calendario una fitta rete di appuntamenti, in collaborazione con alcune realtà del territorio.

Le bellezze da riscoprire

Il progetto prende avvio su input dell’assessorato di Andrea Catarci al decentramento ed alla città dei 15 minuti, che ha sostenuto economicamente i municipi al fine di mettere in campo le iniziative previste nel corso di dicembre. “Obiettivo – ha sottolineato il Touring Club Italiano, nel comunicare le varie attività organizzate – è far scoprire, conoscere e valorizzare le bellezze dei territori legando la presenza del patrimonio artistico al ruolo attivo della cittadinanza, chiamata a partecipare alla valorizzazione dei territori stessi. La città viene vista dunque come un museo aperto, godibile da tutti gli interessati”.

Un assaggio in vista del 2023

La maggior parte degli appuntamenti sono concentrati nel territorio del municipio VII. “L’intenzione di realizzare i ‘musei diffusi’ è contenuta nelle nostre linee programmatiche ed il prossimo anno infatti abbiamo intenzione di lavorarci in chiave partecipata, indicendo assemblee pubbliche e coinvolgendo università, enti di ricerca, parco archeologico e parco regionale, soprintendenze – ha dichiarato il minisindaco Francesco Laddaga – nel frattempo l’assessora Catarci ha messo un po’ di fondi a disposizione per incentivare i musei diffusi. E quindi soprattutto nel prossimo fine settimana, sperando che il tempo ci assista, abbiamo messo in calendario tutta una serie di aventi per godere del nostro patrimonio. Diciamo che è una sorta di assaggio di quello che realizzeremo il prossimo anno”.

Gli eventi di di dicembre

MUNICIPIO VII

17 Dicembre

- Visita all’area archeologica della via Latina e ai sepolcri Barberini e Valeri

- La street art del Quadraro

- Presentazione del libro "Cessati Spiriti - I misteri della Caffarella e dei Cessati Spiriti" di Fulvio Filoni

- Quadraro Experience

18 dicembre

- In bici alla scoperta dell'antica Via Latina e della straordinaria Villa dei Sette Bassi

- Visita guidata "Dai Cessati Spiriti al Borghetto Latino, passando per l'antica Via Latina e la Caffarella"

- Passeggiata nel Parco degli Acquedotti

- Passeggiata nel complesso INA Casa al Tuscolano

- La Città che vorrei!

- RomaCamminaNatale tra Acquedotti e Settebassi

- Il VII si fa in 4

21 e 28 dicembre

- Passeggiata nel Parco degli Acquedotti

29 dicembre

- Apertura straordinaria della Cisterna Monumentale e visita guidata in Caffarella verso l'aerea del nuovo Ponte di Via Cilicia

30 dicembre

- La Caffarella a portata di bicicletta

- Passeggiata nel complesso INA Casa al Tuscolano



MUNICIPIO VIII

17, 18 dicembre

- Passeggiata culturale per le famiglie

- Passeggiata fotografica

- Visita guidata alla street art di Tormarancia

- Arte, musica e parola all'abbazia di Tre Fontane

MUNICIPIO XI



17, 18, 20, 21, 28, 29 dicembre

- Il Trullo: esempio di riqualificazione dello spazio cittadino e di cittadinanza attiva



17, 18, 20, 28, 29 dicembre

- Il Tevere: il territorio da epoca antica alla Roma cristiana - Apertura speciale della Chiesa di Santa Passera