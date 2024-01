“Muri puliti”: a Trastevere è cominciata la battaglia contro i writer

Via le scritte che sporcano i muri di Trastevere. Da una settimana, per le strade del rione, sono attivi degli operatori che, armati di rullo, pennelli e vernici, cancellano i “tag” che imbrattano il quartiere.

L'avvio del progetto sulla riqualificazione urbana

“Erano due anni che cercavamo una soluzione per riportare il decoro nel rione e finalmente, qualche mese fa, abbiamo trovato la quadra” ha spiegato Simonetta Marcellini, portavoce del comitato emergenza Trastevere. “Cercavamo una realtà che potesse ricevere e documentare in maniera trasparente le donazioni ricevute per ripulire i muri dalle scritte. La cooperativa ‘Raggio di luce’ rispondeva a quest’esigenza e così, tramite l’assessore all’ambiente Stefano Marin, abbiamo chiesto al municipio di autorizzarla ad avviare un progetto di riqualificazione”.

La delibera del municipio I

Il 10 novembre la giunta Bonaccorsi ha così approvato una delibera, finalizzata ad approvare il progetto di cui, la cooperativa, si è fatta carico. Prevede non solo la cancellazione delle “scritte offensive ed antiestetiche dai muri” si legge nel provvedimento, ma anche “di sostituirle con opere d’arte murale”. Operazioni da portare avanti a costo zero per l’amministrazione municipale perché, appunto, deve essere la cooperativa stessa a trovare le fonti di finanziamento. Cooperativa che, accogliendo al suo interno persone diversamente abili, “consente di attribuire all’iniziativa una grande valenza anche di carattere sociale” si legge sempre nella delibera.

Le strade scelte e le donazioni dei commercianti

I lavori di cancellazione delle scritte sono iniziati intorno al 10 gennaio. “Abbiamo individuato strade caratterizzate dalla presenza di attività commerciali e ristoranti che, devo dire, si sono dimostrate subito molto disponibili a collaborare” ha spiegato Marcellini. Dalla sinergia messa in campo dal comitato emergenza Trastevere con altre realtà del territorio, come gli “Amici di piazza dei Ponziani” e “Trastevere di tutti”, e con le donazioni dei commercianti, è partito il progetto di riqualificazione urbana di cui, fattivamente, si occupano tre operatori della cooperativa Raggi di luce.

Abbiamo cominciato con via San Francesco a Ripa ed il risultato ottenuto è stato commovente. Oggi gli operatori sono al lavoro in via Luciano Manara ed il prossimo passo sarà intervenire in via Luigi Santini” ha spiegato la presidente del comitato emergenza Trastevere. Durerà nel tempo? Il numero di scritte vandaliche presenti nel rione lascia pensare che siano tanti i vandali in azione. “Il progetto prevede che se un muro ripulito viene imbrattato, si ripassi subito la vernice per cancellare la scritta” ha chiarito Simonetta Marcellini.

L'appello ai writer ed al municipio I

È insomma una battaglia contro i writer? “Sì, ma solo verso quelli che imbrattano. Io vorrei lanciare invece un appello anche ai writer di buona volontà affinché vengano a darci una mano e poi – ha aggiunto la portavoce del comitato – speriamo che intervenga anche il municipio I, al di là della delibera, per sostenere nel tempo questo progetto”. D’altra parte, nella stessa delibera di giunta, il municipio ha espresso l’auspicio che questo progetto possa “diventare pilota ed essere esteso in futuro anche ad altre aree” del territorio. Anche perché, di scritte vandaliche, sono pieni i muri di tutto il centro cittadino.

La porta aperta del municipio

“C’è un grande vuoto nella pubblica amministrazione. Se stiamo al regolamento sul decoro pubblico, dovrebbero essere i condomini a provvedere alla pulizia dalle scritte, pena una sanzione amministrativa. Ma chiaramente non è una soluzione sostenibile” ha premesso l’assessore all’ambiente ed al decoro Stefano Marin. In merito all’auspicio espresso dal comitato di Trastevere, l’assessore ha lasciato una porta aperta. “Abbiamo fondi a disposizione per il terzo settore e questo è sicuramente un progetto interessante. Penso quindi che si possa valutare l’idea di mettere a disposizione delle risorse per iniziative di questo tipo che, oltre al decoro, hanno ricadute positive sul sociale”. Ricadute che sono garantite proprio dal coinvolgimento di una cooperativa sociale come Raggio di luce. Sarà il tempo a verificare la bontà del progetto. Per ora, come ha confermato anche l’assessore municipale, cittadini e commercianti sembrano entusiasti.