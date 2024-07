Inaugurato il murale per Michela Murgia: "Siamo il municipio dei diritti"

Il sorriso di Michela Murgia sulla facciata della sede del municipio V in via Torre Annunziata. A 22 metri di altezza. L’opera realizzata dalla street artist Laika con Arcigay per la scrittrice e attivista scomparsa lo scorso 10 agosto è diventata realtà. Nonostante le polemiche di Fratelli d’Italia e Pro Vita & Famiglia. “Chiunque passa qui deve sapere che questo è il municipio dei diritti” ha detto il minisindaco Mauro Caliste inaugurando l’opera nel pomeriggio di giovedì 11 luglio. Davanti a un’ampia platea che non si è lasciata scoraggiare dalle temperature roventi, che hanno sfiorato i 40 gradi.

Come è nata l’opera

A RomaToday Filippo Riniolo, consigliere municipale di Roma Futura ha spiegato la genesi dell’opera: “Pietro Turano di Arcigay ci ha chiesto un muro in cui realizzare un murale per Michela Murgia. Con il presidente Caliste ci siamo subito messi a lavoro e abbiamo pensato alla facciata della sede municipale di via Torre Annunziata. Così abbiamo anche mostrato da che parte stiamo”. Ovvero, come sottolinea Caliste “dalla parte dei diritti. Chi si è opposto al murale ha detto che è di parte e che Murgia è un personaggio divisivo. A loro vorrei chiedere: ma i diritti sanciti dalla Costituzione sono forse di parte? Perché è per difendere i diritti che Michela Murgia si è battuta”. A prendere la parola anche Pietro Turano di Arcigay: “Questo è uno dei giorni più emozionanti della mia vita. La destra ha attaccato l’opera perché evidentemente non ha gli strumenti per decodificare i messaggi che Michela ci ha trasmesso. Ci hanno detto che sfruttiamo un bene comune, ma evidentemente fraintendono il significato di bene comune: queste strade, questi muri appartengono a chi li abita. E questo murale, oltre che a Michela Murgia è dedicato alle donne e agli uomini vittime del patriarcato, a chi rifiuta le derive autoritarie della destra”.

Laika e la frecciata alla sinistra

Turano ha voluto sul palco con lui l’artista che ha realizzato il maxi murale, Laika che, notando la presenza di diversi esponenti nazionali della sinistra in platea, dalla segretaria del Pd Elly Schlein a Laura Boldrini, ne ha approfittato per lanciare un appello: “La sinistra deve tornare a essere sinistra e stare al fianco dei lavoratori e dei diritti civili, non solo con passerelle”. Parole a cui ha subito risposto Caliste: “La sinistra sta già lavorando molto e i risultati si iniziano a vedere”. All’evento ha partecipato anche Lorenzo Terenzi, marito di Murgia: “Penso che quest’opera le sarebbe piaciuta molto”. E, guardando il murale ha aggiunto: “È stata scelta una foto che io adoro, e che ho avuto la fortuna di scattare. Il mio desiderio è che, chiunque passi qui davanti si guardi dentro e trovi la forza di sviluppare il proprio io”. Mentre Marilena Grassadonia, guida dell'ufficio Lgbt+ del comune di Roma ha definito la scrittrice ritratta nell’opera di Laika “una donna che ci ha insegnato come si attraversa il tempo e lo spazio difendendo le proprie idee”.

Gualtieri: “Roma amica della comunità Lgbtq+”

In conclusione, l’intervento del sindaco, Roberto Gualtieri: “È un momento duro e drammatico - ha detto - in cui ci sono attacchi pericolosissimi. Io sono offeso personalmente che il governo faccia ricorso ai nostri atti di trascrizione” di figli di coppie omosessuali dei matrimoni omosessuali. “Noi - ha continuato il sindaco - andremo avanti con la gioia rivoluzionaria del Pride. Stiamo facendo di tutto per una città amica della comunità Lgbtq+, una battaglia per dare più diritti a tutti”. Presente all’inaugurazione anche l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor.

Pro Vita torna ad attaccare

Nel giorno dell’inaugurazione del murale, l’associazione antiabortista Pro Vita & Famiglia è tornata a scagliarsi contro l’opera e chi l’ha sostenuta. In particolare il sindaco Gualtieri, colpevole di aver avallato la realizzazione dell’omaggio a Murgia da parte di Laika, accusata di “atti vandalici” contro la sede di Pro Vita. “È scandaloso - sottolinea il presidente Antonio Brandi - che questa becera iniziativa propagandistica miri esplicitamente al coinvolgimento delle scuole locali ‘in attività di sensibilizzazione e approfondimento su Michela Murgia’, così come è grave che la stessa ideatrice del murale si compiaccia che quest’ultimo campeggi proprio davanti a una scuola, sperando che possa influenzare le menti dei minori che la frequentano. Tutto ciò smaschera le intenzioni di indottrinamento politico tramite la propaganda di una figura ideologica radicale e fortemente orientata su istanze Lgbtqia+ e abortiste. Gualtieri e Arcigay hanno oltrepassato il limite ancora una volta, è ora di smetterla di usare Roma come campo di rieducazione gender, fomentando un clima di odio e violenza contro chi la pensa diversamente da loro”.