Alla stazione Marconi c'è un nuovo murale: è dedicato al Giro D'Italia

La stazione Marconi si tinge di Roma. In vista della 106esima edizione del Giro d’Italia, con tappa finale nella Capitale, lo street artist Giulio “Rosk” Gebbia ha realizzato un murale sull’edificio che ospita la stazione metropolitana della linea B.

L'opera disegnata sulla stazione

L’opera raffigura un ciclista con la “maglia rosa” mentre, incitato da un gruppo di tifosi, spinge sui pedali in direzione del traguardo. Un racconto disegnato su una superficie di 23 metri, che vede il vincitore baciare il trofeo mentre, sollo sfondo, si coglie il dettaglio del Colosseo. A ribadire che, la tappa finale, è tornata ad essere in un percorso tracciato nella città eterna.

La prima iniziativa per coinvolgere la città

“L’inaugurazione del murales artistico di Giulio ‘Rosk’ è solo la prima delle tante iniziative che abbiamo programmato per coinvolgere tutta la città nella Festa in Rosa, dal centro ai quartieri. Un’immagine iconica che non si limita a celebrare lo sport, il ciclismo e l’arrivo del Giro d’Italia a Roma ma è anche una straordinaria cartolina di promozione turistica per la nostra città - ha commentato l’assessore allo sport Alessandro Onorato - l’arrivo del Giro d’Italia non è solo un evento sportivo internazionale, ma anche l’occasione che vale un viaggio a Roma per i tifosi e per gli appassionati. Un grande evento che genera ricadute positive sull’economia turistica, sull’indotto e sull’occupazione della città”.

L'artista, l'opera e la stazione

Il murale che si staglia sulla parete, ha spiegato l’artista, “racconta una storia, quella del Giro d'Italia, nonché lo sforzo e la tenacia necessari per completare l'intero percorso ciclistico. Un’opera che mira a esprimere l'essenza della Corsa Rosa, celebrare gli atleti, il pubblico e il percorso che attraversa il nostro Paese, da nord a sud”. La scelta del posto non è casuale. Si tratta di una stazione che, per la vicinanza alle facoltà dell'università di Roma Tre, è molto frequentata dagli studenti. Ed il linguaggio della street art, di un artista dallo stile tra l'iperrealistico e l’onirico, diventa un mezzo per coinvolgere anche le giovani generazioni sull'appuntamento sportivo più atteso dagli appassionati di ciclismo.

Uno degli snodi più frequentati

“Ringraziamo RCS che con questa bellissima iniziativa ci ha permesso di riqualificare la stazione Marconi della Metro B, uno degli snodi più frequentati su cui transitano circa 230.000 persone al mese. Un ringraziamento particolare anche ad Atac per aver messo a disposizione la struttura” ha dichiarato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè. Dal canto proprio l’azienda di trasporto pubblico, attraverso il suo direttore Alberto Zorzan, ha spieagato che con Atac "favoriamo sempre questo tipo di iniziative, perché contribuendo a garantire il decoro e l’attrattività delle infrastrutture di trasporto, le caratterizzano come luoghi di socialità positiva e familiarità di frequentazione, a tutto vantaggio di un naturale e spontaneo uso del trasporto pubblico”.

Alla presentazione del murale, oltre a diego Diego Crescenzi, campione italiano di Trial, ha preso parte anche Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio VIII. “Il murales disegnato sulla parete della stazione metro “Marconi”, che è nel nostro municipio – ha ricordato il minisindaco – oltre a darle nuovo lustro metterà sicuramente in evidenza per i tanti cittadini e cittadine che ci transiteranno una corsa e una maglia, quella rosa, che da sempre sono nel cuore degli italiani”.