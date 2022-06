Municipio XIV, si insedia la commissione speciale per il decentramento

Si è insediata la commissione speciale per il decentramento amministrativo nel XIV municipio. A capo della task force che, per i prossimi tre anni, dovrà lavorare su uno dei temi politici ed amministrativi più importanti del programma del sindaco Roberto Gualtieri, ci sarà la consigliera dem Ileana Argentin. I vicepresidenti saranno Davide Filippi per la maggioranza e Alberto Mariani per la minoranza.

Commissione decentramento, obiettivi e scadenze

La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il termine di tre anni. Tale termine potrà essere prorogato, per non più di una volta, su richiesta motivata del presidente della commissione speciale. Dovrà inoltre raccogliere dati ed informazioni su tutto quello che concerne il decentramento, lavorando in sinergia con l’assessorato al decentramento di Roma Capitale.

Ileana Argentin ha spiegato a RomaToday gli obiettivi della commissione e di come intende impostare il lavoro dei prossimi mesi. “Saremo il trait d’union tra il municipio e il Campidoglio, in particolare con la giunta capitolina e l’assessore al decentramento Andrea Catarci. Lo scopo sarà quello di vedere, insieme al presidente Della Porta, i bisogni del municipio, al fine di rispondere in modo più accurato e tempestivo alle necessità del territorio. Siamo molto orgogliosi perchè siamo i primi ad adottare questo strumento”.

Servizi sociali, ambiente e lavori pubblici

Per la Argentin sono tre le competenze che dovrebbero essere decentrate, quindi prese in carico dall’amministrazione locale: “I servizi sociali, l’ambiente e se posso permettermi anche i lavori pubblici. Per quanto concerne questi ultimi, noi possiamo svolgere soltanto attività di tipo ordinario e non straordinarie. Quindi ci occupiamo di rifacimento e manutenzione. Questo tipo di decentramento favorirebbe ad esempio il processo per l’eliminazione delle barriere architettoniche. I servizi sociali sono quasi completamente decentrati e punterei al cento per cento. Stesso discorso per la cura del verde, decentrarlo al municipio vorrebbe dire poter avere interventi più efficaci”.

Guardando l’altro lato della medaglia, c’è il rischio che un decentramento diverso tra i municipi porti ad avere all’interno della stessa città tanti piccoli comuni, con competenze e servizi diversi: “Io vorrei 15 comuni e non per un comune e 15 municipi – riprende la Argentin - ho avuto esperienza in comune e conosco la materia. Per esempio, il nostro municipio ha la stessa popolazione di Monza o Modena. Sarebbe utile avere un comune con un sindaco ed una giunta, senza un consiglio comunale”.

Commissione decentramento, subito focus su Santa Maria della Pietà

La neopresidente svela quale sarà il primo argomento del quale si occuperà la commissione: “Vogliamo utilizzare al meglio e rendere veramente fruibili i locali di Santa Maria della Pietà. Inviterò in commissione un interlocutore della Asl, il nostro tecnico, l’assessore all’urbanistica Veloccia ed anche la Regione Lazio visto che si parlerà di sanità. Nell’ex ospedale ci sono molti padiglioni, la maggior parte di proprietà della Asl e poco o nulla utilizzati. Dobbiamo sfruttare i soldi che arriveranno con il Pnrr per realizzare centri di socializzazioni o istituti di ricerca”.

La commissione, oltre che dalla presidente ed i due vice, sarà composta da Camilla Bargione, Luciano Bravi, Nino Bufalini, Ilaria Ceccarelli, Sandro Chinni, Andrea Montanari, Domenico Naso, Stefano ed Emanuela Verrone.