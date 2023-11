"Il VI Municipio raccoglie firme contro l'aborto" ma la proposta è anche sul sito di Roma Capitale

La comunicazione risale al 13 ottobre ed era stata anche pubblicata sui canali social ufficiali. Solo oggi, però, scoppia la polemica intorno al Municipio Roma VI delle Torri colpevole, secondo esponenti del Partito democratico, di pubblicizzare una proposta di legge contro l’aborto. Nello specifico, si tratta della proposta di iniziativa popolare “Un cuore che batte”, promossa dall’associazione “Ora et lavora in difesa della vita”.

Proposta di legge

La proposta, che ha già fatto discutere in passato, vorrebbe introdurre nell’articolo 14 della legge 194 sull’interruzione di gravidanza il seguente comma: “Il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso”. Un modo, secondo i promotori, per far desistere una donna dall’abortire. Secondo altri, invece, si tratta di una tortura inflitta ad una persona che sta comunque compiendo un’azione molto delicata.

La denuncia dei dem

Esponenti del Pd si sono accorti che sul sito ufficiale del municipio guidato dall’unico presidente di centrodestra di Roma, Nicola Franco, compare l’avviso riguardante la raccolta firme datato 13 ottobre, comunicazione rilanciata anche su Facebook. “Sono rimasta sconcertata dalla scelta del Municipio VI, unico a guidato dalla destra a Roma, di pubblicare sul proprio profilo facebook, che rappresenta un canale istituzionale, la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Un cuore che batte” – ha scritto, in una nota, Emanuela Droghei, consigliera regionale e coordinatrice segreteria Pd Roma - all’inizio credevo fosse uno scherzo, magari un profilo parodia, invece è tutto vero e inaccettabile. È inaccettabile che un profilo istituzionale sponsorizzi una raccolta firme di iniziativa popolare e che lo faccia con tanto di locandina che rilancia la proposta. Ma d’altronde questa è la destra, da sempre contro le donne”

Sulla stessa linea anche il presidente del Pd romano, Enzo Foschi: “È una vergogna che il profilo Facebook istituzionale del Municipio VI faccia propaganda alla proposta dei movimenti parafascisti, perché solo così possono essere definiti, e contro le donne. Mai avevamo assistito ad una vergogna simile da un profilo istituzionale. Sarebbe bene, invece, che la destra del Municipio VI organizzasse una proiezione pubblica dell’ultimo film di Paola Cortellesi, in modo da imparare qualcosa sui diritti delle donne” l’accusa in una nota.

L’annuncio sul sito di Roma Capitale

Effettuando, però, una breve ricerca si vede che anche sul sito ufficiale di Roma Capitale compare l’avviso. Certo, non è stato pubblicizzato sulle pagine social ma il Campidoglio ha comunicato alla cittadinanza l’avvio, a partire dal 24 luglio, della raccolta firme presso la sede del servizio anagrafico di via Claudio 1 e presso l’Urp di via Angelo Celli. Si tratta, ovviamente, del principale canale istituzionale attraverso il quale il Comune di Roma dialoga con i cittadini. Per quanto riguarda i municipi, si trova notizia della raccolta firme anche sul sito dell’ottavo. Però, come detto, solo via Ciambellotti ha voluto “sponsorizzare” la legge anche sui social.

Lettera di Erbaggi

A corollario di questa vicenda, il 12 ottobre il consigliere capitolino di Fdi Stefano Erbaggi, scriveva a tutti i presidente dei Municipi, esclusi quelli del I e X, esortandoli a rispettare la legge e a pubblicare informazioni e la modulistica per lo svolgimento della raccolta firme. Richiesta alla quale, il giorno dopo, Nicola Franco dava seguito anche perché il termine ultimo per la raccolta è fissato per il 7 novembre.

Contattato da RomaToday, Nicola Franco ha accusato il Pd di non conoscere la democrazia. “Tra l’altro lo stesso avviso è comparso anche sul sito di Roma Capitale – sottolinea Franco – noi ci siamo mossi dopo un sollecito da parte di un consigliere capitolino. Noi non vogliamo fare nessuna propaganda – tuona Franco – e siamo certamente più democratici di chi dice di esserlo: chi non è d’accordo con questa proposta non la firmerà, non vedo il problema. La propaganda la vogliono far loro, dimostrando di essere contro la democrazia e il diritto alla vita. Abbiamo fatto quello che è previsto dalle normative. Qui si manca anche di rispetto all’autonomia di un ente democraticamente eletto dai cittadini. Sono molto indispettito – conclude Franco – soprattutto per questa mancanza di rispetto”.