Torri, terremoto nell’unica giunta di centrodestra: il presidente “strappa” le deleghe al suo assessore

Terremoto nel municipio VI, l’unico andato al centrodestra alle ultime elezioni amministrative. E’ durata meno di tre mesi la compattezza della Giunta di Nicola Franco dove, a quanto si apprende, c’è stata la rottura con l’assessore all’Ambiente, Rosario Onorati, ex Pd nel governo di Tor Bella Monaca in quota Lega.

Terremoto in Municipio VI: è rottura tra Franco e il suo assessore

Il minisindaco del VI, esponente di FdI, ha chiesto al suo assessore di riconsegnare le deleghe e lo ha fatto proprio all’indomani del consiglio straordinario che ha approvato all’unanimità il superamento del Tmb di Rocca Cencia: l’impianto di Ama da tempo al centro delle preoccupazioni e delle proteste del territorio, vessato da miasmi e disagi.

Il minisindaco: “Questione Rocca Cencia merita cambio di passo”

“Il documento firmato e votato all'unanimità da tutto il consiglio che indica la volontà di chiudere quell'impianto nel più breve tempo possibile impone, a me per primo, un cambio di passo deciso. Lo stesso vale per il percorso condiviso intrapreso in questi ultimi mesi con i comitati e le associazioni che si sono opposti al Tar contro il progetto di ammodernamento e ampliamento di quell'impianto” - ha scritto il presidente Franco spiegando in qualche modo il ritiro delle deleghe ad Onorati. Quella all’Ambiente la terrà lui e già la prossima settimana andrà prima in Campidoglio e poi in Regione a consegnare direttamente nelle mani del sindaco e del presidente l’atto approvato dall’aula del VI Torri.

Nicola Franco terrà per sé le deleghe all’Ambiente

“Lo farò non solo come presidente di municipio ma anche nella veste di responsabile dell'Ambiente del municipio delle Torri. Ho chiesto ai capigruppo di tutte le forze politiche di accompagnarmi”.



Ma per l’opposizione di centrosinistra dietro alle dimissioni “indotte” dell’assessore Onorati, non ci sarebbero motivi politici ma “una giunta nata male dal principio”, sussurrano i ben informati dai corridoi di via Cambellotti.

Municipio VI, l’attacco del Pd: “Franco uomo solo al comando”

“Siamo stati i primi a definire il presidente del Municipio VI un uomo solo al comando. Lo strappo definitivo con l’assessore all’Ambiente e la continua mancanza del numero legale in aula, dovute oltre a mancanze per Covid19, lo sta certificando. Lo abbiamo pensato e detto fin dall’inizio, ed in occasione del consiglio straordinario lo abbiamo ribadito, che la giunta è debole ed inappropriata marciando spesso a carponi” - commenta duramente il Gruppo del Pd alle Torri.

“Per il bene dei cittadini tutti ci auguriamo, a breve, che avvenga un reale cambio di passo. Da parte nostra rimane un atteggiamento leale e fattivo al bene unico del territorio”.