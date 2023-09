Municipio VI, si terrà in esterna un consiglio straordinario sulla sicurezza

La palla ora passa ai capigruppo ma il dado, ormai, è tratto: nel VI Municipio si terrà un consiglio comunale straordinario sul tema sicurezza in esterna, probabilmente in una delle vie dello spaccio di Tor Bella Monaca. Tutto nasce da una richiesta del Pd locale e della Lista Calenda dopo che la segretaria dell’assessore alle politiche sociali Romano Amato è finita in manette, insieme ad un uomo, con l’accusa di aver dato fuoco all’automobile di una funzionaria municipale, “colpevole” di non aver concesso la sanatoria per un abuso edilizio il 22 luglio 2022 . Una vicenda ancora tutta da chiarire, ovviamente, visto che il caso è ancora oggetto di indagini ed accertamenti da parte della magistratura inquirente.

Episodi inquietanti

Quanto accaduto rappresenterebbe un campanello d’allarme importante per il VI Municipio. E così il capogruppo del Pd, Fabrizio Compagnone, ricordando “i gravi fatti accaduti che hanno coinvolto personale dipendente dentro lo staff del presidente” denuncia “una serie di inquietanti episodi” che stanno riguardando Tor Bella Monaca. Chiari i riferimenti all’ultimo omicidio, quello di Daniele Di Giacomo, all’incidente mortale avvenuto a Finocchio, fino all’uccisione di due mucche a colpi di frecce. Da qui la richiesta di un consiglio straordinario tematico su “sicurezza e legalità”.

Il Pd, per l’occasione, ha anche invitato la premier, Giorgia Meloni: “Dice di metterci la faccia quando va in giro per il `bel paese` - scrive Compagnone in una nota - sarà la benvenuta in un territorio dove per un biennio è completamente sparita forse per problemi politici legati al rapporto con il presidente del Municipio”.

Consiglio in esterna

Non si è fatta attendere, quindi, la replica del minisindaco del sesto, Nicola Franco. “Finalmente anche il Pd si accorge del grave stato di insicurezza in cui si trova il nostro municipio – ha scritto in una nota - voglio però suggerire al Pp di modificare il luogo del consiglio straordinario che hanno richiesto: invece di stare chiusi nella sala consiliare, scendiamo in piazza là dove i cittadini perbene hanno bisogno di vedere le Istituzioni; facciamo il Consiglio Straordinario in via dell’Archeologia o a largo Mengaroni”. Due luoghi scelti non a caso: sulla prima strada c’è stato l’attentato a Don Antonio Coluccia mentre a largo Mengaroni è stato ritrovato, il 12 settembre, un uomo che era stato violentemente pestato da ignoti.

Franco ha colto l’occasione per accusare i dem di non aver partecipato alle manifestazioni e agli incontri che ci sono stati dopo gli ultimi fatti di cronaca: “Sarà una buona occasione per vedere finalmente i consiglieri locali del Pp e della lista Calenda, dato che non si sono ancora mai visti. I consiglieri del PD e della lista Calenda locali non hanno partecipato neppure al giorno del blitz in cui erano presenti il Sindaco Gualtieri e i suoi Assessori”.

La Meloni verrà a Tor Bella Monaca

Magari non arriverà per il consiglio straordinario, visto anche il suo impegno negli Stati Uniti, ma Nicola Franco è convinto che, prima o poi, Giorgia Meloni verrà a Tor Bella Monaca: “Sono infine convinto che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni verrà presto a Tor Bella Monaca, come ha chiaramente dichiarato in occasione dell’incontro con don Coluccia, come ha già fatto a Caivano”.

Via libera anche dalle minoranze

Dopo la nota di Franco è arrivata una nuova replica del capogruppo Pd, Fabrizio Compagnone: “Abbiamo accolto l’invito del presidente Nicola Franco di farlo sul territorio in esterna – si legge in una nota - siamo sicuri del suo fattivo contributo affinché venga svolto in esterna come stiamo richiedendo, considerando che essendo lui il vertice del Municipio e conosce bene le condizioni necessarie saremo ben lieti di svolgerlo sul territorio”. se questo, però, non dovesse verificarsi, per l’esponente del Pd si tratterebbe dell’”ennesimo annuncio o uscita da parte del primo cittadino del Municipio VI delle Torr” senza senso e con il solo scopo provocatorio che crea squilibrio e disorientamento “ad hoc”. Quando si ricoprono ruoli di rappresentanza istituzionale ai vertici, bisogna avere profondo senso di responsabilità, tanta serietà e onestà intellettuale”.

Contattato da RomaToday, Nicola Franco si è detto contento per questa apertura: “Adesso saranno i capigruppo a decidere dove e come fare il consiglio. Fa piacere che la mia proposta sia stata accettata. A differenza di altri, io sono tutti in giorni nelle strade e nelle piazze di spaccio e certe persone non le ho mai viste”.