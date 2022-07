Manca il personale, salta il consiglio del III Municipio

“Gualtieri valuti il commissariamento del III Municipio”. È questa la richiesta fatta dal gruppo di Fratelli d’Italia dopo la mancata convocazione, per mancanza di personale, del consiglio municipale. Un attacco durissimo quello portato avanti dai meloniani, che parlano di III Municipio “sempre più allo sbando”. L’assise si sarebbe dovuta tenere il 21 luglio ma, come detto, non ci sarà, rinviata a data a destinarsi.

La richiesta di commissariamento

“Il presidente Marchionne non riesce più a garantire neanche la convocazione del consiglio per mancanza di personale – scrivono in una nota la presidente della commissione trasparenza e consigliere di Fratelli d'Italia, Giordana Petrella, il capogruppo e i consiglieri di FdI, Manuel Bartolomeo, Serena Troiani e Fabrizio Santinelli - una situazione vergognosa, che dovrebbe indurre il sindaco Gualtieri a valutare il commissariamento del Municipio”.

Fdi accusa Marchionne di non aver provveduto all’assegnazione di “più personale agli uffici, per non bloccare la macchina amministrativa. La giunta Marchionne, invece, preferisce pensare più alle assegnazioni dirette che ai bandi, infischiandosene di non riuscire neanche a mandare gli anziani nei centri estivi. La nostra solidarietà va al personale, oramai al collasso, totalmente abbandonato dalla maggioranza che evidentemente ha altre priorità da salvaguardare".

Carenza cronica di personale

Rincara la dose la lista Calenda, con la consigliera Livia Pandolfi. In una nota, si parla di cronica carenza strutturale del personale, che si aggira intorno alle 90 persone, in tutti gli uffici municipali, secondo un calcolo fatto in commissione personale. Un numero troppo esiguo, che blocca ormai completamente il normale funzionamento del municipio.

“La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la mancata convocazione del consiglio municipale dopo che la capogruppo di lunedì 18 luglio ha regolarmente deciso di farlo e ha stabilito l’ordine dei lavori con gli atti da discutere in aula – attacca la Pandolfi - in buona sostanza non si parlerà di problemi che incidono sulla vita dei cittadini, cose come il potenziamento e la variazione del tragitto del trasporto pubblico locale per portare i ragazzi dal liceo Nomentano alla nuova sede distaccata di via Rino De Liguoro e le nuove fermate di autobus. Avere gli uffici paralizzati per carenza di personale significa che i problemi dei cittadini non saranno risolti e i servizi non erogati tempestivamente”.

“La mancata gestione della carenza del personale del comune e del Sindaco Gualtieri, a 9 mesi dall’insediamento, sta comportando di fatto lo stallo dell’attività amministrativa in molti municipi – afferma Flavia De Gregorio, consigliera comunale di Lista Calenda – e questa è la dimostrazione plastica che senza gestire i problemi poi non accadono le cose”.

C’è poco personale

Non nasconde i problemi il presidente del III Municipio, Paolo Emilio Marchionne. Contatto da RomaToday, spiega che “la carenza di personale è un dato di fatto. Non a caso, abbiamo messo questa criticità al primo punto delle linee programmatiche. Sappiamo che è uno degli scogli più importanti, con i quali ci scontriamo quotidianamente. C’è una difficoltà per tutta la macchina amministrativa, ciò non toglie che le cose si fanno comunque, con più fatica e il doppio dello sforzo. Sul tema dei centri estivi, ad esempio, non capisco a cosa si riferisca Fdi visto che 150 anziani, tra agosto e settembre, partiranno per il mare”.

Sulla mancata convocazione del consiglio municipale, Marchionne spiega che ci sono molte assenze “a causa del covid. Altri, esercitando un loro diritto, non sono potuti venire a lavorare per esigenze familiari. È normale che quando si è in pochi bastano alcune defezioni per creare dei problemi. Credo comunque che il consiglio si sarebbe potuto convocare. È ovvio che è preoccupante il fatto che, per mancanza di personale, sia saltato il consiglio, ma questo, al pari di altre difficoltà, non blocca l’azione politica e amministrativa”.