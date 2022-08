Nel III municipio un idrante su dieci è fuori uso

Un idrante su dieci è malfunzionante o inutilizzabile. In altre zone, invece, mancano completamente. Una situazione disastrosa, resa ancora più grave dall’emergenza incendi che ha colpito Roma durante tutta l’estate. Per questo il consiglio del III Municipio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato dalla consigliera di Italia Viva Marta Marziali, con il quale il presidente e gli assessori competenti si sono impegnati a sollecitare il dipartimento Simu ed il dipartimento Protezione Civile per intervenire e sanare questa situazione.

Gli incendi nel territorio del III municipio

Tra luglio ed agosto ci sono stati incendi a Colle Salario, Talenti, via della Pisana, solo per citarne alcuni. Una situazione di grave emergenza che non ha risparmiato nessun territorio della Capitale. Come si legge nell’ordine del giorno approvato in consiglio, spesso i roghi si sono sviluppati in prossimità di aree urbane, edifici privati e pubblici e “sono state necessarie evacuazioni degli stessi”.

Il 10% degli idranti è fuori uso

Negli ultimi interventi antincendio nel territorio del III municipio sono state riscontrate enormi difficoltà di rifornimento rapido da parte dei mezzi di soccorso e “circa un 10% degli idranti presenti risulta malfunzionante o non funzionante, ed in alcune aree in cui gli incendi sono purtroppo ricorrenti, gli idranti mancano del tutto”.

Diverse le zone senza idranti

La Marziali scrive che “le associazioni di protezione civile del nostro territorio hanno segnalato l’assenza e la necessità di collocare idranti stradali a via Carmelo Bene (altezza rotatoria), via Monte Nevoso (prossimità ingresso Riserva dell’Aniene), via della Marcigliana (prossimità stabilimento Therna), via Antamoro (prossimità Parco Antamoro), stazione Salaria (prossimità aree verdi), via Edoardo Garbin (prossimità Parco della Torricella)”. Degli interventi che, a questo punto, saranno utili soprattutto per la prossima stagione estiva, nella speranza che adesso, con l’approssimarsi dell’autunno, gli incendi diano tregua a volontari e vigili del fuoco.

Proprio per limitare questo pesante bilancio, l’amministrazione capitolina ha aumentato, attraverso la recente manovra di bilancio, i fondi per la revisione ed il potenziamento della rete di idranti antincendio. Complessivamente gli idranti a Roma sono 3050 sui 3823 di tutta la provincia. Di questi 430 non sono funzionanti, 260 solo Roma, anche se nella Capitale ce ne sono altri 120 che sono sotterranei. Per questo Roma Capitale ha stanziato 3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria degli idranti.

Ora il III Municipio si è quindi impegnato a sollecitare gli organi competenti, ovvero il dipartimento Simu e Protezione Civile, per installare nuovi idranti dove mancano completamente e rimettere in funzione quelli attualmente inutilizzabili.