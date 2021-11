Municipio II, al via il secondo mandato Del Bello: "Lavoriamo tutti insieme nell'interesse dei cittadini"

Si è tenuta questa mattina nell'aula "Mtteo Bonetti" di via Dire Daua la prima seduta del nuovo consiglio del Municipio II, con l'ufficializzazione della nomina di Francesca Del Bello a presidente, in seguito alla vittoria ottenuta al ballottaggio con il 64% dei voti contro il candidato di Centrodestra, Patrizio Di Tursi.

Del Bello è al secondo mandato consecutivo, dopo aver guidato il Municipio già dal giugno 2016 al settembre 2021. Il consiglio di oggi è servito anche per la surroga dei consiglieri subentranti: Silvia Aloe e Arianna Camellini per il Pd e Sonia Maurer per la Civica Gualtieri Sindaco che vanno a sostituire Paola Rossi, Gianluca Bogino e Rino Fabiano scelti dalla presidente per comporre la nuova giunta.

Del Bello: "Lavoriamo insieme nell'interesse dei cittadini"

"Mi fa piacere che ci sia una maggioranza qualificata di consigliere - ha esordito la presidente subito dopo il giuramento - , il loro contributo, come quello di tutti, sarà importante per il territorio. Voglio anche fare un grande in bocca al lupo ai nuovi consiglieri e ai due giovani, Serratore e Onori, che iniziano il loro percorso e spero che sapremo tutti accoglierli nel migliore dei modi. Sono sicura che il confronto tra tutti i partiti componenti l'aula sarà sempre sincero e proficuo nell'interesse dei cittadini, soprattutto nella prospettiva di una valorizzazione del ruolo dei Municipi come sostenuto dal sindaco Gualtieri già durante la campagna elettorale, affinché si arrivi ad un vero trasferimento di poteri ai territori".

“Saranno cinque anni di grande impegno e di lavoro costante – ha poi dichiarato Del Bello dopo il consiglio- insieme al sindaco Roberto Gualtieri. Affronteremo le questioni ordinarie più complesse per migliorare la vivibilità nella nostra città, dai temi dei rifiuti, alla mobilità e alla manutenzione. Ma avremo anche lo sguardo puntato al futuro, con le importanti rigenerazioni urbane e i progetti con i fondi del Pnrr. Metteremo sempre al centro le persone con maggiori difficoltà migliorando e ampliando le politiche sociali e riorganizzeremo l’assetto amministrativo con le politiche di decentramento che prevedono più competenze e risorse ai Municipi. Abbiamo una grande responsabilità ma anche un'occasione imperdibile per la rinascita di Roma”.

Giovannelli presidente dell'aula

Gian Paolo Giovannelli, che nell'ultima consiliatura aveva ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici, è stato eletto nuovo presidente del consiglio municipale con 13 voti a favore. Quattro preferenze sono andate a Sandra Bertucci di Fratelli d'Italia, 8 le schede bianche. Vicepresidente vicaria è stata eletta Monica Didò della lista Civica Gualtieri Sindaco co 13 voti, l'altro vicepresidente è Patrizio Di Tursi di Forza Italia, che ha ottenuto 9 preferenze. Due voti per la Cinque Stelle Elisabetta Gagliassi, una sola scheda bianca. "Vado a svolgere un ruolo che definirei conseguente a quello già ricoperto da assessore - le parole di Giovannelli a Roma Today - e continuerò a seguire lavori pubblici, urbanistica e mobilità. Come presidente del consiglio mi impegno a tutelare il pubblico interesse, la democrazia e la partecipazione ed è per questo che ho accettato con orgoglio questo ruolo. Mi auguro sicuramente che ci sia maggiore senso di responsabilità da parte di tutti rispetto al passato, cercherò di far sempre rispettare il regolamento, mi auguro che episodi verificati nel passato non si ripetano più. Al netto del rispetto del regolamento, spero ci sia soprattutto il rispetto della pubblica opinione e dei cittadini".