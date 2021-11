Municipio II, Gagliassi (M5S): "Delusione per Di Tursi vicepresidente dell'aula, ignorata mia candidatura"

Oggi in via Dire Daua, subito dopo l'insediamento ufficiale della presidente Francesca Del Bello e della nuova aula, è stata anche eletta la squadra che guiderà il consiglio: Gian Paolo Giovannelli (Pd) ha ottenuto 13 voti ed è il nuovo presidente, mentre Monica Didò della Civica Gualtieri Sindaco, con altrettante preferenze, diventa la vicepresidente vicaria.

A scatenare la polemica è però la nomina di Patrizio Di Tursi (Forza Italia) come vicepresidente in seno all'opposizione. Il candidato per il Centrodestra alla presidenza del Municipio II, consigliere di vecchia data, ha ottenuto 9 voti, fatto che ha senza dubbio contrariato la Cinquestelle Elisabetta Gagliassi: "A fronte di una mia proposta di candidatura come vicepresidente - ha dichiarato a Roma Today - e a fronte del fatto che nella scorsa consiliatura, nonostante fossimo in tre del M5S, non abbiamo avuto né la vicepresidenza dell’Aula né la presidenza della commissione Trasparenza, speravamo che le cose in questa nuova esperienza andassero in maniera diversa. C’è delusione, soprattutto vedendo che il gruppo Calenda vota a destra e che anche dalla maggioranza è arrivato un voto per il candidato di Centrodestra".

"Noi abbiamo fatto una scelta dettata da un principio - replica Caterina Boca della lista Calenda Sindaco ai nostri microfoni - , ovvero di rispettare la figura di Di Tursi che alle elezioni ha raccolto un consenso importante da parte dei cittadini e inoltre ha già ricoperto il ruolo in passato dimostrando serietà e professionalità, ci è sembrato giusto votarlo. La consigliera Gagliassi ci aveva comunicato che si sarebbe candidata, noi ne abbiamo preso atto ma abbiamo fatto una scelta, come gruppo, diversa. Non possiamo essere etichettati politicamente per aver scelta una persona".