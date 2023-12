Passata la pandemia, i consigli municipali tornano in presenza. Ma c'è chi si oppone

Oltre al I e al XIII, solo in II municipio i consigli si convocavano ancora in forma mista. Una decisione presa dopo il picco dell'emergenza pandemica, come in qualsiasi altra attività lavorativa che richiedesse l'assembramento di più individui. Ora, però, si torna all'antico. Giovedì 7 dicembre a via Dire Daua le consigliere e i consiglieri dovranno presentarsi fisicamente. Non tutti, però, sono d'accordo.

In II municipio il consiglio torna in presenza

A porre la questione sono stati due consiglieri capitolini, Stefano Erbaggi (FdI) e Valerio Casini (Italia Viva), oltre al municipale Marco Dolfi, ex Italia Viva oggi nel gruppo misto. I tre a novembre hanno chiesto il parere del Segretario Generale di Roma Capitale, Gianluca Viggiano, che in risposta ha dato loro ragione: un municipio non può avere norme tutte sue, non è completamente autonomo. E visto che l'assemblea capitolina è da tempo tornata tutta in presenza - seppur con deroghe, da poco inserite nel regolamento - anche i parlamentini municipali devono farlo. Perché non sono enti locali con più di 300mila abitanti, come viene specificato nel parere di Viggiano.

Esultano a destra: "Potremo tornare a far cadere il numero legale"

E così, dopo oltre tre anni di collegamenti da remoto e una manciata di consiglieri in aula (raramente più di 6 o 7, a quanto pare), fatte salve le sedute di insediamento del nuovo consiglio, anche in II dovranno tornare in presenza. Per una parte dell'opposizione politica è una piccola vittoria, da non sottovalutare. Lo spiega bene il capogruppo di Fratelli d'Italia, Holljwer Paolo: "Finora si sono compresse e limitate le prerogative del dibattito democratico - dice - per esempio rendendo inapplicabile uno degli strumenti, tra i pochi, che abbiamo noi di fare opposizione, cioè quello di far cadere il numero legale. Essendo tutti collegati, sono tre anni che non succede. Questo per chi governa è un privilegio e a nostro parere non ha senso che esista. Il dibattito si fa in presenza, non mi sembra questo incredibile impegno: quando ti candidi per fare il consigliere, sai a cosa vai incontro. È una seduta a settimana, con le commissioni che proseguono in forma mista. C'è stata una levata di scudi da parte di alcune forze politiche che non comprendo".

C'è chi dice no: "Impugneremo la decisione"

Tra i più agguerriti contrari c'è la capogruppo della lista Calenda Sindaco, Marinella Inguscio di Azione: "Al direttore del municipio è stata data una risposta per me ambigua da parte del Segretario Viggiano - spiega a RomaToday - e adesso, in punta di regolamento e di diritto, da avvocato quale sono e insieme ad altri colleghi come Andrea De Rosa (lista Civica Gualtieri, ndr), impugneremo la decisione. Per me l'importanti sono la correttezza e la passione civica, attacco la maggioranza quando va fatto, senza remore. Non vivo di tattiche, come quella di far cadere il numero legale. È un modo di agire che non condivido e che bloccherebbe i lavori dell'amministrazione e non fa gli interessi della cittadinanza. Ci sono una circolare del ministro degli Interni e un parere dell'Avvocatura di Stato, oltre che una sentenza del Tar, che definiscono l'autonomia del municipio in tal senso".