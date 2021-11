Nei municipi Fratelli (d’Italia) coltelli: così il partito di Meloni afferma la sua leadership e mette alle corde la Lega

Obiettivo la presidenza della Regione Lazio nel 2023 o almeno la scelta del candidato presidente. Dopo la sconfitta alle elezioni comunali di Roma, nel centrodestra si apre la partita (e lo scontro) sulla Pisana. Forza Italia è relegata ai margini, così la contesa è tutta tra Lega e Fratelli d’Italia.

FdI e la leadership del centrodestra

La sconfitta di Enrico Michetti, scelto per il Campidoglio da Giorgia Meloni, non basta al partito di Matteo Salvini per ipotecare la scelta del candidato presidente alla Regione Lazio: il risultato delle comunali per il Carroccio di Roma è stato più che deludente. La Lega si è fermata sotto la soglia del 6%, 5.93% per la precisione. Terribile il confronto con le europee del 2019 (Lega oltre il 25%) e le politiche del 2018 quando in periferia fu vero e proprio boom. Questa volta gli estremi della città non hanno risposto ai proclami, lasciando il Capitano con un pugno di mosche in mano. Un tracollo costato a Salvini e i suoi il rimprovero, nemmeno troppo velato, degli alleati di FdI, secondo partito a Roma dopo la lista civica di Calenda, “portati a fondo” - ha fatto notare più di qualcuno, proprio da Lega e FI (3,59%). Insieme non hanno raggiunto nemmeno il 9%.

Meloni vuole scegliere il candidato alla Regione

Così, forte dei consensi, il partito di Giorgia Meloni vuole ritrattare l’accordo: la leadership all’interno della coalizione di centrodestra vale l’indicazione del candidato presidente della Regione Lazio. La Lega sarebbe così costretta a rinunciare ad una delle sue grandi ambizioni. Lo scenario è complesso: il centrodestra dovrà valutare che tipo di avversario si troverà davanti, se il centrosinistra e basta o una coalizione con anche il M5s; sia in FdI che nella Lega, con Francesco Lollobrigida e Claudio Durigon per adesso indicati come i due “sfidanti”, bisognerà vedere se i ‘big’ saranno disposti a rinunciare ad un possibile ruolo di governo visto che le regionali potrebbero tenersi in contemporanea alle politiche.

Intanto però Fratelli d’Italia si prepara ad esercitare la propria supremazia e lo fa partendo dai municipi. Il tentativo è quello di estromettere la Lega da alcuni ruoli chiave, come le vicepresidenze dei consigli e le presidenze delle commissioni trasparenza, e indebolirla. Emblematici i casi del IX e del VII Municipio.

Lite tra FdI e Lega in IX e VII Municipio: "Fine del centrodestra"

All’Eur la vice presidenza dell’Aula è andata Carla Canale, esponente della lista civica di Virginia Raggi, anche con i 4 voti di FdI. Una decisione che ha suscitato la dura reazione della Lega, in consiglio municipale rappresentata da Piero Cucunato. Per il leghista l’atteggiamento del gruppo municipale di Fratelli d’Italia è “assurdo e di un’inaffidabilità palese” perché “si accorda con le opposizioni Sinistre e con il M5S, di fatto escludendo e rompendo l’alleanza di centrodestra e la coalizione originaria con cui si è andati al voto nelle ultime elezioni amministrative”. FdI che in IX ha preso la presidenza della commissione Trasparenza.

Polemiche anche all’Appio dove la vicepresidenza dell’Aula è andata, “regalata” critica la Lega, ad Isabella Canale della lista Calenda. “Quanto è accaduto oggi è ben oltre l’umana comprensione, nei confronti dei nostri elettori. Fratelli d’Italia, estromettendo Lega e FI, a favore di Calenda, ha di fatto sancito la fine del centrodestra municipale. Avevamo i numeri, i regolamenti erano dalla nostra parte, ma loro, per via dei litigi interni al loro partito, hanno preferito distruggere quanto di buono stavamo costruendo” - hanno tuonato Maurizio Politi e Flavia Cerquoni, dirigenti della Lega di Roma, accusando i colleghi di FdI di essere “completamente obnubilati dalla volontà di primeggiare nel centrodestra”.

Lega e Fratelli d'Italia nei municipi da separati in casa

I ruoli di rilievo nei municipi di Roma le prime caselle dello scacchiere da conquistare. Almeno in VII e in IX. Tutto liscio, per ora, nel resto dei municipi dove Lega e Fratelli d’Italia si sono accordati: a chi la vice presidenza, a chi, almeno questi sono i patti, la presidenza della commissione Trasparenza, che spetta di prassi alle opposizioni per la funzione di controllo. Ci sarà poi la partita sulla composizione delle commissioni. “Per adesso conviviamo abbastanza serenamente, pur non essendoci grande rapporto” - racconta una fonte della Lega a RomaToday. “Ma è chiaro che FdI sta mettendo in atto una strategia romana per avere più voce in capitolo sulla scelta del prossimo candidato presidente della Regione” - il sospetto che arriva dal Carroccio. Oltre le foto di famiglia, a Roma Lega e FdI sono separati in casa.