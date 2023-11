Multiservizi passa a Risorse per Roma. Ok dalla giunta Gualtieri alla delibea

Affidare Multiservizi ad Ama costava troppo. Parola di Corte dei conti. L'amministrazione Gualtieri ha però comunque scelto di battere la strada dell'internalizzazione, scegliendo un'altra partecipata. Così ieri è stata approvata in giunta la delibera che prevede l'internalizzazione del servizio scolastico integrato in “Risorse per Roma”. Una scelta che, a detta del Campidoglio, salvaguarda il posto di lavoro di circa 2130 lavoratori di Multiservizi. Il provvedimento passerà al più presto dall’approvazione dell’Assemblea Capitolina mentre l’Assemblea dei Soci della società in house dovrà approvare le necessarie modifiche statutarie.

La delibera votata dalla Giunta stabilisce anche la messa in liquidazione da parte di Ama della Società Multiservizi, come la definitiva revoca dell’ipotesi della gara a doppio oggetto prevista nel 2018 dalla precedente amministrazione che avrebbe esternalizzato il servizio. Contestualmente, il provvedimento proroga l’affidamento sempre a “Risorse per Roma” anche del servizio di portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale.

“È stato un lungo percorso ma ce l’abbiamo fatta come promesso” ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha proseguito: “Bambini e famiglie avranno la garanzia di servizi efficienti, mentre 2mila persone quella del loro posto di lavoro. Ringrazio quanti hanno contribuito a questo successo e il prezioso supporto e la disponibilità di Anac. Aver riportato in house il servizio scolastico integrato ed evitato l’esternalizzazione voluta dall’amministrazione precedente è un risultato di cui vado particolarmente fiero”.

“Una delibera particolarmente importante – ha spiegato l’assessora alla Scuola Claudia Pratelli – che vogliamo faccia scuola, perché con l’affidamento in house garantiamo stabilità alle lavoratrici e ai lavoratori, miglioriamo i servizi scolastici e facciamo risparmiare anche risorse all’Amministrazione. Valorizzare la gestione pubblica è giusto e conviene, non è banale affermarlo e praticarlo dopo anni di restrizione del perimetro del pubblico. Voglio ringraziare i tanti che hanno portato alla realizzazione dei nostri obiettivi con una soluzione definitiva a una situazione delicata che si trascinava da anni e che riguarda migliaia di lavoratori e soprattutto lavoratrici, nonché di bambini e famiglie interessate dal servizio”.