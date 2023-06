Multiservizi verso il lieto fine: il global service scolastico andrà a Risorse per Roma

Il global service scolastico passerà da Multiservizi a Risorse per Roma, con assorbimento per intero della forza lavoro. La giunta Gualtieri ha approvato la delibera che dovrebbe fissare una volta per tutte il destino della società impiegata nelle pulizie e nella manutenzione del verde scolastico. Un'internalizzazione promessa, dopo il tentativo (fallito) dell'amministrazione Raggi di affidare il servizio con una gara a doppio oggetto a un partner misto pubblico-privato, ma mai portata a termine in anni di proteste e agitazioni sindacali. Ora, salvo sorprese, la strada è tracciata.

"La delibera ci consente di realizzare l'obiettivo che ci eravamo preposti: la valorizzazione del servizio scolastico integrato, come servizio svolto internamente, in coerenza con il processo di razionalizzazione delle Partecipate" commenta il sindaco Gualtieri. L'atto, atteso ora in Assemblea capitolina per l'approvazione finale, segue un primo tentativo del Campidoglio di affidare il servizio ad Ama, bocciato dalla Corte dei Conti. "Cambiano lo strumento e il percorso ma non cambia l'obiettivo di garantire qualità e sostenibilità del servizio, oltre che stabilità per i lavoratori" ha detto l'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli.

Multiservizi, breve storia

Una storia quella di Roma Multiservizi che viene da lontano. I lavoratori della società, gestita da Ama e Comune di Roma, circa 4mila, si occupano del servizio integrato nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, della manutenzione del verde, del trasporto scolastico. Da anni l'affidamento va avanti a suon di proroghe. Gli ultimi sei anni sono trascorsi tra le proteste di lavoratori e rappresentanti sindacali contro la gara da 475 milioni di euro voluta dal M5s per la creazione di una società a capitale misto pubblico-privato. Un bando finito male tra ricorsi e proteste, culminato con un tentativo di affidamento diretto a una nuova società, la NewCo Spa, anche questo bocciato dal Consiglio di Stato. Poi lo stop della Corte dei Conti sull'acquisizione delle quote da parte di Ama. E ora la strada di Risorse per Roma, nella speranza che rappresenti il traguardo d'arrivo.

Risorse per Roma

Società in house, partecipata interamente da Roma Capitale, nata nel 1995 per gestire le attività di alienazione del patrimonio immobiliare capitolino, il contratto di servizio di Risorse per Roma con Roma Capitale ricomprende tutte le attività di supporto alle strutture di riferimento quali portierato e presidio di sedi istituzionali, supporto alla programmazione e pianificazione del territorio, esame e classificazione di beni immobiliari del patrimonio comunale, supporto alla progettazione e gestione di servizi e applicativi web per la ragioneria, supporto al programma di tutela, riorganizzazione e gestione del litorale di Roma. A questi si andrà ad aggiungere appunto anche la lista di attività finora svolte da Multiservizi nei nidi e nelle scuole dell'infanzia: pulizia ordinaria e straordinaria, assistenza e sorveglianza, piccola manutenzione e facchinaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, oltre all'assistenza al trasporto scolastico.

"Gualtieri assorba anche i 400 interinali"

"La decisione di assorbire le attività e i lavoratori della Multiservizi trova il nostro favore. Finalmente si arriva al lieto fine di una vicenda lacerante" commenta la consigliera di Fratelli d'Italia Francesca Barbato, sollevando un'ulteriore questione rimasta in sospeso. "Voglio però ricordare al sindaco che oltre alle maestranze dei lavoratori dipendenti della Multiservizi la stessa si è avvalsa per molto tempo anche di circa 400 lavoratori interinali che avevano ricevuto la promessa di essere richiamati e che invece sono rimasti con un pugno di mosche. E importante quindi che in questo procedimento di internalizzazione attraverso la società interamente partecipata si trovi lo spazio per ampliare l'organico ed assumere anche i lavoratori interinali già qualificati da lunghi e ripetuti mesi di esperienza".