Multiservizi, è fatta: dal 1 gennaio i lavoratori passeranno a Risorse per Roma

Dal 31 dicembre 2023 i 2090 lavoratori della Roma Multiservizi passeranno a Risorse per Roma, municipalizzata di primo livello del Comune. Un'internalizzazione che mette la parola fine a una vertenza infinita. L'Assemblea capitolina ha approvato ieri all'unanimità, con 39 voti favorevoli su 39 presenti, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, la delibera di giunta che prevede la liquidazione dell'azienda e il passaggio 'in house' di tutti i dipendenti e del servizio scolastico integrato a Risorse per Roma, chiamata ora ad approvare le modifiche statutarie tramite l'assemblea dei soci, che subentrerà nella gestione già dal primo gennaio 2024.

Selfie e applausi in Campidoglio

L'approvazione dell'atto è stata salutata con applausi e grida da parte di decine di lavoratori presenti nell'area riservata al pubblico dell'aula Giulio Cesare, con la seduta che è stata sospesa per qualche minuto per consentire anche al primo cittadino e ai consiglieri di 'festeggiare' con selfie e strette di mano. Dopo un lungo periodo di incertezza e instabilità, con la delibera approvata oggi il servizio scolastico integrato - ausiliariato, manutenzioni, pulizia e assistenza per il trasporto scolastico anche per primarie e secondarie - viene una volta per tutte internalizzato e affidato a RpR, interamente partecipata da Roma Capitale, a cui verrà contestualmente prorogato l'affidamento del servizio di portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali del Campidoglio. Allo stesso tempo, il provvedimento stabilisce anche la messa in liquidazione di Multiservizi da parte di Ama e la revoca definitiva della delibera 99/2018 sulla gara a doppio oggetto prevista dalla precedente amministrazione M5S guidata da Virginia Raggi, che avrebbe invece esternalizzato il servizio.

La discussione della delibera

A illustrare la delibera all'Aula è stata la proponente Claudia Pratelli, assessore alla Scuola di Roma Capitale: "Questa delibera, dopo l'esame nelle commissioni congiunte Scuola e Bilancio, è l'ultima tappa di un lungo e impegnativo percorso che oggi arriva a cogliere un importante risultato - ha spiegato - con questo provvedimento, infatti, si decide l'affidamento in house del servizio scolastico integrato alla società Risorse per Roma, interamente partecipata da Roma Capitale, con il passaggio diretto del personale oggi impiegato nel servizio, che manterrà tutti i diritti economici e normativi ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, garantendo così stabilità alle lavoratrici e ai lavoratori, migliorando i servizi scolastici e facendo anche risparmiare risorse all'amministrazione". Come ha sottolineato Pratelli, "questo è un atto che vogliamo faccia scuola, con il quale si afferma che valorizzare la gestione pubblica è giusto e conviene: non è per nulla banale affermarlo né praticarlo, soprattutto dopo anni di restrizione del perimetro del pubblico". Ora, ha precisato l'assessore, "entro il 31 dicembre i lavoratori verranno trasferiti, in modo da consentire a Risorse per Roma di cominciare a gestire il servizio già da gennaio 2024. Ringrazio il sindaco Gualtieri, la Giunta, l'Assemblea e tutti gli uffici coinvolti per essere riusciti tutti insieme a portare a soluzione questa vicenda".

"Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto: approvata all'unanimità la delibera che reinternalizza il servizio scolastico integrato, che garantisce certezza e dignità a lavoratrici e lavoratori di #Multiservizi e un servizio migliore per le famiglie e i bambini delle nostre scuole". Così in un post il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

I sindacati

"L'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina della delibera di Giunta con cui si affida il servizio scolastico integrato a Risorse per Roma è un fatto importante, che rappresenta uno dei più grandi processi di reinternalizzazione di un servizio pubblico nel nostro paese" commentano in una nota Filcams CGIL Roma Lazio e la CGIL Roma e Lazio. "Con l'affidamento del servizio ad una società interamente partecipata da Roma Capitale, infatti, a partire dal primo gennaio si danno certezze ad oltre 2000 lavoratrici e lavoratori, garantendo loro la stabilità occupazionale e salariale.Tutto questo è il risultato della mobilitazione e della lotta pluriennale portata avanti dalle lavoratrici e dai lavoratori con il sostegno della Filcams e della Cgil. Questo è un risultato che non deve restare isolato, continueremo ad impegnarci affinché i servizi pubblici tornino ad essere gestiti dal pubblico, garantendo buona occupazione alle lavoratrici e ai lavoratori e servizi di qualità. Adesso è fondamentale che Risorse per Roma apra subito il confronto con le rappresentanze sindacali per attuare la delibera e affrontare i problemi irrisolti sulle condizioni di lavoro e sull'organizzazione del servizio".

(fonte agenzia Dire)