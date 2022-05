Su Multiservizi i sindacati incontrano Gualtieri: "Società in house o sarà scontro"

Il Campidoglio si è preso una settimana per decidere. Ieri, giovedì 19 maggio, l'incontro con i rappresentanti sindacali della Multiservizi, la controllata di Ama che si occupa del servizio integrato nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, della manutenzione del verde, del trasporto scolastico, dopo la manifestazione dei lavoratori sotto al Marc'Aurelio. La richiesta di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil è chiara: allo scadere della proroga dell'affidamento prevista per luglio, procedere con l'internalizzazione dei lavoratori tramite una società in house.

Dal canto suo il Comune ha riproposto nuovamente la gara a doppio oggetto firmata dall'ex sindaca Virginia Raggi, opzione che i sindacati escludono categoricamente. "Se questa sarà la scelta, andremo allo scontro - ha commentato a RomaToday il segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola - tra una settimana la sapremo. Anche perché va deciso entro giugno. Per settembre, con l'inizio della scuola, il servizio deve essere garantito e regolare". Una settimana è il tempo che il Campidoglio si è preso per valutare tecnicamente la fattibilità della proposta.

La gara a doppio oggetto

Ma facciamo un passo indietro. I lavoratori della Roma Multiservizi, società gestita da Ama e Comune di Roma, circa 4mila, si occupano del servizio integrato nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, della manutenzione del verde, del trasporto scolastico. Da anni l'affidamento va avanti a suon di proroghe e a luglio scadrà l'ultima gara ponte. Gli ultimi cinque anni sono trascorsi tra le proteste di lavoratori e rappresentanti sindacali contro la gara da 475 milioni di euro voluta dal m5s per la creazione di una società a capitale misto pubblico-privato.

Un bando finito male tra ricorsi e proteste, culminato con un tentativo di affidamento diretto a una nuova società, la NewCo Spa, anche questo bocciato dal Consiglio di Stato. Al momento sulla delibera Raggi che fissava la gara a doppio oggetto è ancora pendente il giudizio alla Corte di giustizia europea su un ricorso avanzato dalla stessa Multiservizi. Ma arriviamo a oggi.

La mobilitazione

La maggioranza dem, secondo quanto emerso dagli incontri del capo di gabinetto con i sindacati e diversamente dalle attese, vorrebbe risolvere il caos su descritto portando in parte avanti la strada già tracciata da Raggi. Opzione che ha fatto andare su tutte le furie i rappresentanti dei lavoratori, oltre a lasciarli di sorpresa date le proteste contro quella stessa gara a doppio oggetto portate avanti dal centrosinistra durante i cinque anni di consiliatura a cinque stelle. Ieri la mobilitazione in piazza e una nuova interlocuzione direttamente con il sindaco Gualtieri e il capo di gabinetto Albino Ruberti. Una settimana è il tempo preso per decidere se accettare la proposta dei sindacati. Altrimenti, come promesso, sarà scontro.

"Chiediamo al Comune di Roma Capitale di avere il coraggio di fare una scelta politica, in netta discontinuità con quella annunciata, che determini l'affermazione di forme di lavoro dignitose - dichiarano i rappresentati di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti - e dia l'avvio a quel piano strategico per le società partecipate, annunciato in campagna elettorale, che tanto servirebbe a migliorare il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini romani".