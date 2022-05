Gualtieri come Raggi e Marino: su Multiservizi è strappo con i sindacati

"Se l'amministrazione non riapre il confronto accogliendo le nostre proposte siamo pronti alla mobilitazione". Il segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola lancia un messaggio chiaro. Sulla Multiservizi, parlando a RomaToday, chiede una scelta quanto più rapida possibile al Campidoglio: far gestire il servizio a una società mista pubblico-privato, tramite una gara cosiddetta "a doppio oggetto" (procedura che simultaneamente sceglie il socio privato di minoranza e affida il servizio) oppure optare per una gestione in house. La prima opzione è quella a oggi sostenuta dal Comune, seduto al tavolo con i sindacati da due mesi per discutere sul tema. La seconda è richiesta da anni a gran voce dalle organizzazione sindacali, unica possibile a loro dire per difendere i posti di lavoro, garantire stabilità salariale e occupazionale, ma anche la qualità stessa del servizio.

Multiservizi, breve storia

Apriamo e chiudiamo parentesi. I lavoratori della Roma Multiservizi, società gestita da Ama e Comune di Roma, circa 4mila, si occupano del servizio integrato nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, della manutenzione del verde, del trasporto scolastico. Da anni l'affidamento va avanti a suon di proroghe e a luglio scadrà l'ultima gara ponte. Gli ultimi cinque anni sono trascorsi tra le proteste di lavoratori e rappresentanti sindacali contro la gara da 475 milioni di euro voluta dal M5s per la creazione di una società a capitale misto pubblico-privato. Un bando finito male tra ricorsi e proteste, culminato con un tentativo di affidamento diretto a una nuova società, la NewCo Spa, anche questo bocciato dal Consiglio di Stato. Al momento sulla delibera Raggi che fissava la gara a doppio oggetto è ancora pendente il giudizio alla Corte di giustizia europea su un ricorso avanzato dalla stessa Multiservizi. Ma arriviamo a oggi.

Lo scontro Comune-sindacati

La maggioranza dem, secondo quanto emerso dagli incontri del capo di gabinetto con i sindacati e diversamente dalle attese, vorrebbe risolvere il caos su descritto portando in parte avanti la strada già tracciata da Raggi. Andando però allo scontro con i sindacati che chiedono l'internalizzazione dei lavoratori e il ritiro della suddetta delibera. "Appare incomprensibile, se non surreale - denuncia la Cgil Roma e Lazio - che le forze politiche che oggi governano la città sono le stesse che, nella precedente legislatura, si sono schierate al fianco dei lavoratori condividendone motivazioni ed obiettivi e affermando che il servizio essenziale svolto, ausiliario a quello educativo, non poteva essere lasciato al mercato che avrebbe badato al profitto e non alla tutela del lavoro e di un servizio alla cittadinanza". Esattamente quanto successe quando il M5s era all'opposizione durante la consiliatura di Ignazio Marino. Quest'ultimo proponeva una gara a doppio oggetto, i primi protestavano promettendo in fase di elezione l'internalizzazione della società, salvo poi, una volta al governo della città, fare il contrario.

Sulla stessa linea della Cgil anche Fisascat Cisl e Uiltrasporti, da sempre in prima linea contro l'affidamento parziale a privati. Il tavolo del dialogo al momento è stato chiuso. "Il Campidoglio ci ha detto che tecnicamente la nostra proposta è fattibile - spiega Di Cola - quindi devono prendere una decisione politica". In queste ore sono partite le prime assemblee pubbliche con i lavoratori. Il tempo è poco. "Non possiamo permetterci di arrivare a settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, senza aver preso una strada chiara". Ora la palla passa al sindaco Gualtieri.