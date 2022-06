Su Multiservizi il Comune ci ripensa e sceglie l'affidamento in house

Vincono sindacati e lavoratori. Il servizio scolastico integrato verrà affidato in modalità in house. Niente gara a doppio oggetto e, per il momento, un'altra proroga tecnica. L'ultimo incontro tra il Campidoglio e le organizzazione sindacali confederali sembra segnare, salvo sorprese, il futuro della società Multiservizi, controllata di Ama che si occupa tra le tante del global service (bidellaggio nelle scuole, pulizia del verde, trasporto scolastico). Il servizio, ha promesso il Comune, resterà in capo a una società pubblica e i lavoratori verranno internalizzati.

I sindacati lo chiedono da anni, dopo la battaglia contro la gara a doppio oggetto voluta da Virginia Raggi per affidare la gestione a un soggetto pubblico-privato. Inizialmente anche il Campidoglio a trazione Gualtieri sembrava intenzionato a proseguire per questa via. Un'opzione che ha subito scatenato le proteste dei sindacati. Poi il confronto tra le parti sociali ha cambiato le carte in tavola.

"L'Amministrazione ha manifestato la volontà di superare la procedura di gara a doppio oggetto. Contestualmente si procederà all'elaborazione, ai sensi della normativa vigente, per gli affidamenti in house, degli atti necessari alla dimostrazione della convenienza qualitativa ed economica" si legge in una nota firmata sia da Roma Capitale che da Cgil, Cisl e Uil.

Ora l'iter prevede il ritiro della delibera Raggi del 2018, che conteneva la gara a doppio-oggetto, tramite un atto in giunta e il voto dello stesso in Assemblea capitolina. Il servizio non potrà essere affidato nuovamente a Multiservizi, che ha già altri appalti in essere, ma a una società del Comune già operante o a un nuovo soggetto da creare da zero. Per il momento, a garanzia della continuità dei servizi a settembre con l'inizio del nuovo anno scolastico, si procederà con una proroga tecnica.