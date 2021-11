Un nuovo sistema per le multe: più rapide per i vigili, più accessibili (e con meno costi) per i romani

Una maggiore rapidità nell'emissione delle multe per i vigili. Più accessibilità i cittadini. La polizia locale fa un passo verso la modernità e dota gli agenti impegnati nell'accertamento delle irregolarità sulla sosta selvaggia di dispositivi di stampa portatili delle multe.

Gli apparecchi, collegati a degli smartphone in dotazione ai caschi bianchi, stampano praticamente in tempo reale le violazioni. Il nuovo modulo sostituirà quelli vecchi e sarà apposto sul veicolo.

Sul modulo saranno riportate le indicazioni per l'estinzione della violazione e sarà possibile effettuare il pagamento direttamente online, tramite il collegamento al portale di Roma Capitale, evitando le ulteriori spese di procedimento e notifica.

Secondo quanto si apprende sono un centinaio i dispositivi a praticamente tutti i gruppi di Roma Capitale. Da via della Consolazione si apprende come questa novità non andrà a sostituire penna e blocchetto tout court, ma avvia un processo di digitalizzazione imposto dalla legge. A finire in pensione, con il tempo, sarà la famosa "pecetta", incubo degli automobilisti: si tratta della notifica, sul finestrino, prevista per chi viene multato per sosta selvaggia. Con l'entrata a regime delle nuove dotazioni spariranno del tutto, sostituite dai nuovi scontrini