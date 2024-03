Roma punta sul business del turismo dei matrimoni e apre ai privati per i riti civili

Roma vuole diventare la Capitale dei matrimoni in Italia. Non solo un’occasione ma anche una necessità visto che, ad oggi, “c’è un vero e proprio overbooking di richieste” di persone che vorrebbero sposarsi nella Città Eterna, anche dall'estero. In commissione turismo è stata discussa la mozione firmata dal presidente Mariano Angelucci insieme a Giulia Tempesta e Riccardo Corbucci. Un documento che riprende una vecchia delibera del 2015 che puntava ad aumentare il numero delle sale e degli spazi di Roma Capitale nei quali potersi sposare. La mozione vuole dare la possibilità ad altri enti pubblici, come ministeri e società, che hanno luoghi idonei e che rispettano i regolamenti, ad accreditarsi per celebrare i matrimoni civili. Un’opportunità che, con il futuro bando, verrà data anche ai privati.

Il mercato dei matrimoni

Secondo i dati forniti da Antonio Preiti, amministratore delegato della Fondazione per l’attrazione di Roma and Partners che aiuterà, in futuro, alla promozione di Roma come “città dei matrimoni”, lo scorso anno in Italia ci sono stati 13.600 eventi di stranieri, con un fatturato di 800 milioni di euro e una spesa media, per ogni matrimonio, di 59 mila euro. A volte si parla di matrimoni simbolici, nel senso che la cerimonia è stata fatta nei paesi d’origine per poi festeggiare in Italia. La notizia è che le prime cinque destinazioni del "wedding" in Italia sono Toscana, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia. Roma, che da sola vale il 10% del turismo nazionale, non compare in questa speciale classifica.

Nuove sale matrimoni

Come detto, l’apertura di nuove sale matrimoni era prevista in una delibera del 2014 della quale, però, si erano perse le tracce. La mozione che verrà poi discussa in Assemblea capitolina riprende e migliora quel provvedimento. Attualmente, ha spiegato il presidente della commissione turismo, Mariano Angelucci, “abbiamo quattro sale cittadine oltre a quelle dei municipi. È evidentemente che questo comporta che molti non possono sposarsi a Roma. Per questo vogliamo migliorare la nostra offerta, garantendo una maggiore qualità e dare la possibilità di svolgere i riti civili anche in spazi privati”.

Occorrerà, quindi, effettuare una ricognizione dei siti disponibili di proprietà dell’amministrazione capitolina e dei luoghi di proprietà pubblica, diversa da Roma Capitale. Poi, con apposito avviso pubblico annuale, si procederà con il reperimento delle proposte di istituzione delle sale per la celebrazione di matrimoni civili da parte dei soggetti privati. L'elenco completo sarà pronto entro la fine del 2024.

Sito internet e proventi

Rispetto alla vecchia delibera, nella mozione vengono presentati anche nuovi elementi. Il primo riguarda la realizzazione di un sito internet adeguato per promuovere e far presente che esistono le nuove sale. Inoltre, viene specificato che una parte dei maggiori introiti derivanti dalle celebrazioni venga destinato al personale presente per seguire tutti gli iter burocratici. “Questo è un atto che non fa spendere soldi a Roma Capitale – ha sottolineato anche Riccardo Corbucci – riusciremo così ad intercettare tutti quelli che vorrebbero sposarsi a Roma e, non trovando posto, si rivolgono poi a Comuni come Trevignano e Castelnuovo che si sono già dotati di regolamenti ad hoc".

Le criticità

Ovviamente ci sono anche delle criticità e riguardano, in particolare, l’individuazione degli spazi e l’impiego del personale. Lo ha detto in commissione anche l’assessorato al personale, che ha sottolineato come sia necessaria “una ricognizione delle unità di personale disponibili per celebrare i riti e che non possono essere inferiori a tre in ogni sala”. Un numero importante, quindi, specialmente se si tiene conto delle difficoltà di Roma nel reperire personale. Non solo. L’assessorato al patrimonio ha specificato che servirà anche individuare sale che permettano di ospitare gli uffici che produrranno poi l’atto vero e proprio.

Le sale

L’altro aspetto che ha suscitato anche diverse domande riguarda l’individuazione degli spazi idonei alla celebrazione dei matrimoni. La ricognizione degli spazi, ha spiegato Angelucci, “sarà un lavoro che dovrà essere fatto congiuntamente dall’assessorato alla cultura insieme al patrimonio. Le varie sale, prima di poterle classificare come utilizzabili, dovranno avere il parere favorevole della Sovrintendenza capitolina”. Ad oggi, quindi, ancora non c’è un catalogo delle “venus”, ovvero di posti dove sarà possibile celebrare i matrimoni.

Occasione per i privati

La mozione, qualora venisse approvata, rappresenterà anche un’occasione per i privati . In questa prima fase, il bando che verrà poi pubblicato potrà individuare al massimo venti nuovi spazi privati dove si potranno celebrare matrimoni. Un numero destinato a salire, poi, negli anni successivi.