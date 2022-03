Roma Capitale per l'eutanasia: "Parlamento legiferi su morte volontaria medicalmente assistita"

"Il Parlamento approvi senza indugi una legge sulla morte volontaria medicalmente assistita". A chiederlo è il Consiglio comunale di Roma, che ieri ha approvato una mozione della maggioranza a prima firma della consigliera della lista Roma Futura Tiziana Biolghini. In 24 consiglieri presenti hanno votato a favore, tra questi anche Paolo Ferrara del M5s. Unico contrario Andrea De Priamo di Fratelli d'italia e astenuta Simonetta Matone della Lega. Hanno scelto di non partecipare al voto i consiglieri della lista Calenda.

L'atto è un appello alle Camere perché legiferino sul tema del fine vita, dopo la bocciatura del referendum popolare da parte della Corte costituzionale. Una mossa solo simbolica certo, ma un segnale importante diretto al Governo. A seguito della dichiarazione di non ammissibilità del quesito referendario per l'abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale, diversi comuni italiani si sono mobilitati firmando atti che impegnano i sindaci a un pressing sul Governo. Ora anche Roma si accoda alla lista. "Si tratta di un'indicazione chiara nei confronti del Parlamento che per troppi anni è rimasto immobile su un tema molto sentito dalla cittadinanza" commenta così Leone Barilli, segretario di Radicali Roma, tra i promotori del referendum.

"Nonostante la bocciatura da parte della Corte Costituzionale, la mobilitazione popolare degli italiani sui temi dell'eutanasia e del fine vita richiede tutta l'attenzione della politica nazionale - prosegue ancora - bene quindi che la maggioranza in Campidoglio abbia voluto dare un segnale anche a partire dalla dimensione locale. D'altronde è proprio dai tanti territori del nostro paese che è partita la raccolta firme referendaria lo scorso anno. L'approvazione della mozione di oggi è frutto di un lavoro congiunto fra Radicali e Roma Futura e testimonia come su temi così importanti non solo la società civile ma anche la politica locale sia più avanti rispetto al Parlamento".

"Grazie alla consigliera Tiziana Biolghini che ha promosso la mozione, assicurando che su questa questione così importante anche l'Aula Giulio Cesare potesse dibattere ed esprimersi in modo chiaro. Condivido pienamente le sue parole di commento: prendere posizione e approvare una legge che tuteli i malati è un atto di civiltà", così la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.