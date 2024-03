Cartelli stradali danneggiati o illeggibili a Roma, una mozione ne propone il censimento

Un censimento che potrebbe anche durare anni ma che servirebbe per capire dove e come intervenire. Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione, ha presentato una mozione per chiedere di “contare” i cartelli stradali di Roma al fine di sistemare quelli danneggiati o incomprensibili.

Censimento

Potrebbe sembrare una boutade e invece è tutto vero. Un lavoro che, ai nastri di partenza, sembra essere immane, quasi impossibile. Eppure andrebbe fatto, specialmente in un periodo in cui si parla molto di sicurezza stradale a Roma e non solo. E dato che nella Capitale “esistono segnali mancanti o poco chiari”, occorre censirli, uno per uno, per avere un quadro completo della situazione per poi intervenire per la loro manutenzione. Come detto, si tratterebbe di un lavoro enorme, tenendo conto non solo dell’estensione del territorio romano ma anche della miriade di competenze diverse delle strade romane.

Piano nazionale sicurezza stradale 2030

La mozione cita il Piano nazionale sicurezza stradale 2030 che ha l’obiettivo di ridurre, entro il 2030, del 50% le vittime ed i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019. Al netto delle recenti polemiche sul nuovo Codice della strada che ha avuto il primo via libera alla Camera, secondo De Gregorio un primo passo per rendere le strade più sicure è quello di “identificare i segnali danneggiati, mancanti o poco visibili” per procedere “con tempestività al loro ripristino o sostituzione”.

Commissione ed interventi

Oltre al censimento, De Gregorio chiede l’istituzione di una commissione tecnica ad hoc, composta da esperti del settore, adottando contestualmente un piano di intervento. Infine, la mozione chiede anche un “aiuto” ai cittadini, prevedendo un numero di telefono dedicato al quale sia possibile chiamare per segnalare cartelli ormai illeggibili. Questa mozione fa il paio con un’altra, già approvata lo scorso anno, a firma Dario Nanni, che chiedeva la rimozione dei segnali obsoleti e fuorvianti della Capitale. Il provvedimento era stato votato all’unanimità a settembre 2023 ma, da allora, nessun intervento previsto dalla mozione è stato fin qui realizzato.