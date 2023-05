Movimenti per la casa in piazza contro lo sgombero dell'ex salumificio occupato

Quattordici anni di occupazione a scopo abitativo. A marzo 2009 l'ex salumificio Fiorucci a via Prenestina 913 è diventato rifugio per decine di famiglie senza casa, aiutate dai Blocchi Precari Metropolitani ad appropriarsi di uno spazio abbandonato che nel tempo è diventato anche l'unico museo di arte contemporanea in Europa nato all'interno di un'occupazione. Adesso il rischio che venga sgomberato, prima che il Comune faccia in tempo ad acquisirlo come da piano dell'abitare, spinge i movimenti a scendere in piazza. La manifestazione vedrà il via alle 17 di giovedì 4 maggio da piazza dell'Esquilino.

Il governo condannato per l'occupazione di via Prenestina

A fine marzo il tribunale ha condannato per la seconda volta il ministero dell'Interno e la presidenza del Consiglio: oltre 6 milioni di euro di risarcimento da versare alla Ca.Sa. Srl, società dell'universo Salini, proprietaria dell'immobile dove avrebbe voluto realizzare alcuni appartamenti. Successivamente, dopo metà aprile, in un incontro in Prefettura è emersa la necessità di risolvere la situazione entro 60 giorni per evitare nuove sanzioni. Nel 2018 furono già oltre 27 i milioni versati nelle casse del privato per non aver sgomberato l'ex salumificio, poi si è aggiunta la condanna di inizio 2023.

Il rischio sgombero entro 60 giorni dopo l'ultimatum della Prefettura

Per questo è sempre alta l'attenzione da parte dei movimenti. In particolare i Blocchi Precari Metropolitani, che giovedì 4 maggio scenderanno in piazza all'Esquilino per ribadire che "la città non è in vendita". "Sono 60 i giorni che Prefettura e ministero dell’Interno lasciano alla giunta capitolina per trovare una soluzione amministrativa e giuridica che metta fine all’ennesimo risarcimento riconosciuto alla società proprietaria dell’immobile, un relitto urbano rigenerato dall’impegno degli abitanti e degli artisti, oltre 600, che hanno donato le loro opere rendendolo il luogo straordinario che è. Il cronoprogramma degli sgomberi già vedeva il Metropoliz e il suo museo abitato in testa alla classifica degli interventi da eseguire, nonostante i diversi attestati positivi provenienti da numerosi amministratori locali e nazionali".

"Basta regali alla proprietà, Gualtieri applichi il piano casa"

Per i movimenti è necessario mettere fine "a questa imbarazzante regalia", riferendosi ai due risarcimenti versati che hanno sforato i 30 milioni di euro "a fronte di 6 milioni e mezzo di euro pagati per acquisire l'ex salumificio". "Riteniamo questa modalità inaccettabile - proseguono dai Blocchi - , se c’è qualcosa che va valorizzato è l’impegno di migliaia di persone, artisti, abitanti, militanti, cittadini che insieme, a titolo gratuito, hanno regalato alla città una utopia concreta capace di unire l’alto e il basso, il centro e la periferia, l’arte e la vita. Per questo chiediamo al Sindaco di intervenire con decisione nella vicenda, anche approvando con urgenza il Piano casa". Piano che al momento non è calendarizzato nelle attività consiliari di Roma Capitale, non essendo ancora arrivato in giunta. Quest'ultimo passaggio, che è l'anticamera obbligatoria prima del voto, dovrebbe avvenire nel prossimo mese, tenendo conto di altre priorità per l'amministrazione: una su tutte, il nuovo stadio della Roma.

Cortei dei movimenti: info viabilità

La manifestazione dei movimenti per la casa inizierà alle 17 a piazza dell'Esquilino. Il corteo sfilerà lungo via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali per concludersi intorno alle 20 a piazza Madonna di Loreto, accanto a piazza Venezia. Secondo Roma Servizi per la Mobilità, è prevista la partecipazione di circa 2.000 persone. Durante il corteo scatteranno chiusure e deviazioni temporanee della viabilità, che interesseranno il servizio di trasporto pubblico svolto dalle linee 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649, 714.