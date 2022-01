Locali chiusi all'una, stretta e steward per i controlli: le mosse contro la 'malamovida'

Anticipare l’orario di chiusura dei locali all’1 e consentire la vendita dell’alcol da asporto entro le 20.00. Sono queste le richieste che la minisindaca Lorenza Bonaccorsi e la minisindaca Francesca Del Bello hanno portato sul tavolo dell’ordine e della sicurezza coordinato dall’assessora al commercio della giunta Gualtieri, Monica Lucarelli. Intanto, per le opposizioni è sbagliato anticipare l’orario di chiusura: da Lega e Radicali richieste per altre tipologie di interventi, come l’istituzione del ‘sindaco della notte’.

La ricetta per combattere la ‘malamovida’ soprattutto nelle zone del Centro storico della Capitale – per le presidenti del I e del II Municipio – è anticipare la chiusura dei locali. Gli schiamazzi, le risse e il caos tra le vie di Roma sono da tempo un nervo scoperto per gli abitanti di quartieri e zone come Monti, Campo de’ Fiori, Testaccio, San Lorenzo (per citarne alcuni). Contrastare il fenomeno è stato anche argomento importante dell’ultima campagna elettorale: tutti concordi a rendere meno invasiva la movida del Centro.

Le opposizioni pero non ci stanno. Per i Radicali la mossa giusta della giunta Gualtieri sarebbe la nomina di un ‘sindaco della notte’ perché contrari alla chiusura anticipata dei locali. “Non è chiudendo le piazze e imponendo di fatto il coprifuoco che si risolve la situazione: il bisogno di socialità si riverserà in qualche altra piazza o peggio nella violenza delle mura domestiche” ha detto Leone Barilli, segretario di Radicali Roma.

Ha aggiunto: “A un problema così complesso si risponde con soluzioni trasversali, non con quelle già rivelatesi fallimentari contenute nel Nuovo regolamento di Polizia urbana approvato nella scorsa consigliatura – ha concluso Barilli - Il Sindaco Gualtieri, anche su nostra proposta, aveva inserito la figura del 'Sindaco della notte' nel suo programma elettorale, sul modello di altre città europee come Londra e Parigi. Gli chiediamo di attivarsi immediatamente in tal senso”.

Contrari alla chiusura anticipata dei locali anche i leghisti che, dal canto loro, hanno proposto la presenza di steward e l’avvio di un assessorato alla ‘movida’. “Si ragioni su riduzioni del canone di occupazione di suolo pubblico per quei commercianti virtuosi che si prendono cura delle pertinenze del proprio locale, migliorandone aspetto e vivibilità – ha proposto invece il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini - Un'altra proposta potrebbe essere quella di permettere ai locali di dotarsi di steward come deterrente per contenere gli eccessi della movida fuori da bar e ristoranti, così come utile sarebbe puntare sulle telecamere di videosorveglianza con riconoscimento facciale e, in ultimo, offrire ai ragazzi un'alternativa al mero consumo di alcol, con iniziative volte a coinvolgere i giovani in attività culturali, musicali e sportive, direttamente nei luoghi da essi maggiormente frequentati”.

A nutrire scetticismo è anche FIEPT – Federazione degli esercenti, guidata da Claudio Pica, referente Roma e Lazio. “La chiusura anticipata è una soluzione da valutare con attenzione – ha spiegato, anticipando - “Stiamo predisponendo una lettera alle istituzioni preposte in cui chiediamo l'apertura di un tavolo inter-istituzionale per concertare insieme alle associazioni di categoria le iniziative da intraprendere”. Infine, anche per la Federazione: “Ci chiediamo anche chi possa essere l'assessore alla movida che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, promise di nominare in campagna elettorale”.