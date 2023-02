Le nuove moto dei vigili di Roma restano in garage: Gualtieri non compra l'abbigliamento adatto

Restano ferme in garage circa sessanta delle cento nuove moto in dotazione alla Polizia Locale di Roma Capitale. I mezzi erano stati presentati nel marzo scorso in piazza del Campidoglio e salutate dal sindaco Roberto Gualtieri come “un importante ammodernamento per il corpo”. Moto che dovevano servire ai caschi bianchi “per svolgere al meglio il loro lavoro”, ma dopo un anno quasi la metà restano ferme ai box.

Le moto dei vigili di Roma restano in garage

La denuncia arriva dall’ARVU Europea - l’Associazione di categoria, Vigili Urbani, Polizia Municipale, Polizia Locale che denuncia come i vigili non possano usare le dueruote perchè il Campidoglio non avrebbe acquistato il necessario abbigliamento per i conducenti. “In pratica - ha detto a RomaToday Mauro Cordova, presidente dell’ARVU Europea - non diamo un servizio alla città perchè il sindaco non si è degnato di finanziare il comando per il vestiario degli agenti che possono condurre i mezzi. Su questa vicenda - fa sapere - abbiamo dato mandato ai nostri legali di informare anche la Corte dei Conti”.

L'ira dei sindacati

Sul piede di guerra anche parte dei sindacati. "Totalmente assurdo che in un Corpo dove si trovano 10 milioni e mezzo di euro per pagare 748.000 ore di straordinari l'anno o 4000 euro a notte per piantonare centraline elettriche in un campo nomadi, vengano tenute ferme 50 pattuglie di motociclisti sottraendole alla sicurezza di una cittá che vede aumentare le morti da incidenti su strada. Se la situazione è questa, il Corpo è allo sbando e non sará andando avanti con cerimonie e spot che saremo in grado di esaudire le richieste di sicurezza dei cittadini” - dichiara in una nota il segretario romano aggiunto del SULPL - Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, Marco Milani. “Con il prossimo contratto decentrato, l’amministrazione - ha rincarato la dose il segretario provinciale della Uil FP, Mirko Anconetani - dovrà dare risposte in merito al rifornimento del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione al Corpo della Polizia Locale ed ai costi di manutenzione degli stessi”.

Dopo il caso, risolto, dell’impossibilità di rintracciare i trasgressori del codice della strada perchè il Campidoglio non pagava la Motorizzazione, le criticità legate al rinnovo del porto d’armi e la cronica carenza di personale con le nuove assunzioni promesse che probabilmente non riusciranno a coprire i pensionamenti, i vigili centauri restano senza vestiario adatto e dunque costretti a rinunciare alla moto. “È tempo che Gualtieri - il monito di Cordova - si accorga delle difficoltà in cui il Corpo si trova ad operare e soprattutto dell'ormai cronica mancanza di agenti su strada".