Dalle stalle a Marilyn, con Warhol rinasce la Vaccheria di Roma sud

Un vecchio casale completamente ristrutturato, nascosto dalla mega-villa di Francesco Totti e Ilary Blasi e dai complessi residenziali stile New York dell'Eur, è finalmente diventato un luogo di cultura di primo livello, dove l'8 settembre - giornata della cultura del IX municipio sul solco dell'Unesco - è stata inaugurata La Vaccheria, un nuovo museo che punta a diventare riferimento per migliaia di romani e turisti nella Città Eterna.

Una mostra di Warhol per ridare vita alla Vaccheria

"Flesh: Andy Warhol & The Cow" è la mostra che contraddistingue la nuova vita di uno spazio ristrutturato già nel 2008 dopo la convenzione urbanistica Castellaccio, siglata dal comune e dal gruppo Parnasi. Rimasto vuoto per molti anni, pronto ad accogliere i reperti archeologici rinvenuti nell'area, la mancata consegna al municipio ha sempre bloccato lo sviluppo definitivo della Vaccheria.

Due esposizioni parallele visitabili gratuitamente

A due passi dal quartiere dei musei dell'Eur, dalla Nuvola di Fuksas, dal nuovo business center di via Ribotta, dal centro commerciale Euroma 2 e dal Palatlantico, la Vaccheria da oggi ospita ben due mostre: la prima, curata da Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei e visitabile gratuitamente fino al 30 ottobre 2022, riproduce un significativo spaccato della produzione dell'artista americano con 80 opere esposte, dalle Mucche ai Barattoli Campbell, da Liza Minelli a Marilyn, alle copertine di dischi e riviste. La mostra dedicata a Warhol è affiancata dall'esposizione "Sacro o Profano…?", che propone una selezione di opere realizzate da 16 artisti, professionisti e autodidatti, le cui opere testimoniano un forte legame con il territorio e con la sua storia.

Come si struttura l'ex casale

Tra ristrutturazione e allestimento, la spesa complessiva è stata di oltre 3 milioni di euro. La Vaccheria oggi si compone quindi di un copro centrale - un tempo adibito a stalle - di quasi 1.600 mq, con teche di vetro e spazi comuni, l'area ristoro e il bookshop, poi un corpo a due piani di quasi 500 mq per uffici e direzione e un corpo aggiunto con laboratori e servizi, 260 mq totali.

Gualtieri: "Grande impulso alla valorizzazione del quadrante"

"Quella di oggi (giovedì 8 settembre, ndr) è una giornata molto importante per l'Eur e per tutta Roma - ha commentato durante l'inaugurazione Roberto Gualtieri - . Il recupero della Vaccheria, frutto di un bel lavoro di squadra, consegna alla città uno straordinario spazio culturale che ospiterà progetti di grande valore. Questo intervento di recupero darà un grande impulso alla valorizzazione dell'intero quadrante ed è un tassello rilevante della strategia che realizzeremo in tutta la Capitale: restituire ai cittadini quartieri sempre più inclusivi e vivi, con servizi di prossimità diffusi ed efficienti, e riqualificare spazi con il pieno coinvolgimento dei municipi per creare luoghi di aggregazione, socialità e cultura".

La presidente del IX: "Straordinaria collaborazione istituzionale"

"Tutto ciò è stato possibile attraverso una straordinaria collaborazione istituzionale - commenta la presidente del IX, Titti Di Salvo - dal gabinetto del Sindaco a Zetema all’assessorato capitolino alla cultura e all'urbanistica, alla Soprintendenza statale e alla Sovrintendenza capitolina, al dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, al dipartimento lavori pubblici. Con un grandissimo lavoro degli uffici e soprattutto grazie alle tante volontarie e ai tanti volontari che terranno aperta la struttura svolgendo la funzione di accoglienza per tutta la durata delle mostre".