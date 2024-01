Addio a Pietro Patacconi: negli anni 70 contribuì alla nascita di Agricoltura Nuova

È morto a Roma, all’età di 91 anni, Pietro Patacconi. È stato tra i pionieri che, sul finire degli anni Settanta, gettarono le basi per la riconversione delle terre incolte che, in una città in piena espansione, rischiavano di essere cancellate.

Un pioniere dell'agricoltura biologica

La scomparsa di Pietro Patacconi è una grande perdita per Roma Capitale. Per la sua storia – ha dichiarato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi – A partire dalla fondazione della Cooperativa Agricoltura Nuova che a fine anni 70 rimise al centro il tema della terra e dell’agricoltura in una città in pieno sviluppo urbanistico”.“Pietro è stato un pioniere nell’investimento sulla produzione biologica e biodinamica e nella scelta di puntare alla vendita e al rapporto diretto con il consumatore a testimonianza di come l’agricoltura, se incarnata dalle persone giuste, ci parla di coesione sociale, sostenibilità e futuro”

La nascita della cooperativa Agricoltura Nuova

Insieme ad un gruppo di giovani disoccupati ed ex contadini espropriati, con l’appoggio delle Federbraccianti, nel 1977 si rese protagonista dell’occupazione di centinaia di ettari di terreno, tra Spinaceto, Trigoria e Castel di Decima. Da quell’esperienza, nata con l’intenzione di “recuperare le terre abbandonate, per favorire l’occupazione e la produttività” portò alla nascita di una delle realtà più apprezzate ed innovative nel panorama agricolo cittadino, ormai da anni “guidata” dal figlio Carlo.

Chi era Pietro Patacconi

Patacconi è stato “un esempio per tanti di noi” ha commentato Enzo Foschi che ha spiegato di essersi iscritto al PCI “non per un libro, ma per tanti esempi di vita di uomini e donne come Pietro Patacconi” considerato “un esempio per tanti di noi”. Dirigente del PCI nella zona di Trigoria, Divino amore e Castel di Leva, “aveva un amore profondo per la terra e per l'agricoltura ed ebbe un ruolo determinante quando, alla fine degli anni '70, ci insediammo a Decima con la cooperativa che adesso si chiama "Agricoltura Nuova" – ha dichiarato l’ex vicegovernatore del Lazio Esterino Montino – Nella cooperativa e per la cooperativa ha continuato a impegnarsi, per difendere il territorio e un'idea di agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente”.

I funerali di Pietro Patacconi, scomparso nel pomeriggio del 9 gennaio, si svolgeranno l’11 gennaio. A darne notizia la figlia Rita che del genitore ha ricordato “l’intelligenza, l’onestà, la generosità, e i grandi valori umani che lo hanno ispirato fino all’ultimo”. Per l’ultimo saluto l’appuntamento è alle 14.30 di giovedì 11 gennaio, presso il santuario del Divino Amore.