E' morto Marco Martinelli, ex deputato di AN e Forza Italia

Si è spento a Roma all'età di 61 anni l'ex deputato Marco Martinelli. Eletto per tre legislature, dal 2008 al 2018, Martinelli è stato un esponente di spicco di Alleanza Nazionale, partito del quale è stato anche responsabile dell'organizzazione.

Morto a Roma Marco Martinelli

Nato a Roma il 6 dicembre 1962, ha iniziato a svolgere attività negli uffici di via della Scrofa, quando ancora erano sede del Movimento Sociale Italiano, nel 1987. Nel 2005 Gianfranco Fini lo nominò coordinatore nazionale di Alleanza Nazionale, quando la carriera da parlamentare non era ancora iniziata. Passato per il Popolo della Libertà, successivamente aderì a Forza Italia. Braccio destro dell'ex ministro Altero Matteoli, promosse la costituzione della fondazione in suo nome dopo la morte. Si è spento l'8 ottobre a 61 anni al termine di una lunga malattia.

Il cordoglio di Francesco Rocca

“A nome mio e della giunta regionale rivolgo le condoglianze più sentite alla famiglia di Marco Martinelli - il cordoglio di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio -. Conoscevo Marco da tempo, ne apprezzavo le qualità politiche e soprattutto la caratura umana. Abbiamo lavorato insieme in campagna elettorale e parte del nostro successo è merito suo. Con la scomparsa di Marco tutta la comunità politica del centrodestra è più povera”.

Oggi, lunedì 9 ottobre, dalle 15.30 verrà aperta la camera ardente nella sede della Fondazione AN in via della Scrofa 43. Apertura anche martedì 10 dalle 8.30 alle 11, poi i funerali laici alle 14.00 sempre in via della Scrofa 43.