Morto Donato Di Veroli, ultimo ebreo romano sopravvissuto alla Shoah

Si è spento all’età di 98 anni Donato Di Veroli, uno degli ultimi testimoni della Shoah in Italia, l’ultimo tra gli ebrei della Capitale sopravvissuto alle atrocità di Auschwitz.

A dare la notizia del trapasso la comunità ebraica di Roma. Di Veroli, nato a Roma nel 1924, fu arrestato a Roma nel marzo del 1944 e quindi, appena ventenne, venne deportato nel campo di concetramento di Auschwitz. Dopo la liberazione tornò a Roma, ma con grande riservatezza non volle mai raccontare della sua esperienza nel campo e dell'orrore a cui dovette assistere.

“Dopo la terribile esperienza della Shoah – ha ricordato Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma - ebbe il coraggio di ricostruirsi una vita e una famiglia dalla forte identità ebraica, che oggi fa attivamente parte della nostra Comunità tramandandone le tradizioni. Piangiamo la sua scomparsa con la famiglia, a cui mandiamo il nostro abbraccio. Sia il suo ricordo di benedizione”.

“Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Donato Di Veroli, l'ultimo ebreo romano sopravvissuto alla Shoah – ha ricordato, con un Tweet, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti - A nome dell'amministrazione regionale mando un abbraccio alla famiglia e alla roma ebraica. La tua storia non sarà dimenticata”.

Cordoglio anche da parte del sindaco Roberto Gualtieri. "Roma oggi piange la scomparsa di Donato Di Veroli, l’ultimo degli ebrei romani sopravvissuto alla Shoah. Non dimentichiamo la tragedia che visse e ci impegniamo per far conoscere alle future generazioni la sua storia. Vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità".

Anche dall’Aula Giulio Cesare, ed in particolare dal gruppo consiliare del PD di Roma Capitale è stato espresso “cordoglio per la scomparsa di Donato Di Veroli, sopravvissuto alla Shoah. Ci stringiamo alla Comunità Ebraica di Roma e alla famiglia- hanno commento i consiglieri dem - Un altro testimone degli orrori dei campi di sterminio ci lascia, ma resta intatta la memoria di quanto accaduto”.