E' morto a 39 anni il consigliere Pd Enrico Gandolfi

Un lutto improvviso ha colpito la comunità del Pd romano e in particolare quello dell'Aurelio: si è spento a soli 39 anni Enrico Gandolfi, consigliere del XIII municipio. A dare notizia la capogruppo dem locale, Angela Lidia Fanara: "Oggi (lunedì 27 febbraio, ndr) è venuto a mancare il nostro compagno di partito. Che la terra ti sia lieve Enrico".

Enrico Gandolfi morto improvvisamente a 39 anni

Presidente della commissione scuola, sport e cultura, Enrico Gandolfi, 39 anni, era iscritto al Pd dal 2009 nel circolo Aurelio Cavalleggeri. Diplomato al "Terenzio Mamiani" in Prati, si era laureato in ingegneria meccanica. Molto attivo nell'associazionismo, era impegnato nel gruppo Agesci Roma 129 (l'associazione generale scout cattolici italiani) e si occupava della formazione dei nuovi capi, oltre che impegnato come quadro nell'associazione da tre anni.

L'impegno alle Regionali, poi ai gazebo delle primarie

Durante le ultime elezioni Regionali era stato molto attivo per la campagna elettorale e domenica 26 febbraio aveva partecipato in prima persona all'organizzazione dei gazebo per le primarie aperte del Pd nel suo territorio. Come racconta in un post un assessore del XIII, Salvatore Petracca "ieri sera (domenica, ndr) stanchi e zuppi dopo la giornata ai gazebo - si legge nel post - ci siamo fumati la nostra solita sigaretta insieme, come facevamo nelle pause delle commissioni o i consigli, il vizio che condividevamo insieme alla passione per la politica a servizio del quartiere. Senza te la nostra comunità perde gentilezza, intelligenza e ironia. E' una giornata piena di dolore questa, che la terra ti sia lieve".

Il cordoglio di Gualtieri

"Una terribile tragedia l'improvvisa scomparsa di Enrico Gandolfi, consigliere di appena 39 anni del XIII Municipio - il cordoglio del sindaco Roberto Gualtieri - . Ci lascia una persona di grande valore, sempre disponibile e attento ai bisogni della comunità. Mi stringo al dolore dei familiari e dei tanti amici che lo piangono". "Una brutta notizia per Roma e per tutta la comunità democratica - le parole del gruppo capitolino del Pd -. Per tutti noi è un enorme dolore e una grave perdita per la nostra città. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari".

Il messaggio dal mondo dello sport

Anche il fiduciario del Coni Lazio in XIII, Antonio Ranalli, ha speso alcune parole in ricordo di Gandolfi: "A nome mio e del presidente Riccardo Viola - ha scritto in un post - esprimo il più sincero cordoglio umano e istituzionale. Nell’ultimo mese avevo visto diverse volte Enrico, sia in occasione della commissione sport che per altre iniziative. Un ragazzo preparato e disponibile, che aveva preso a cuore le problematiche delle società sportive del territorio. In particolare, si stava occupando di un bando che riguardava sport e disabilità".

L'ex europarlamentare dem: "Notizia inaspettata e tragica"

Silvia Costa, ex europarlamentare dal 2009 al 2019, conosceva personalmente Gandolfi: "Un grandissimo dolore. Una notizia inaspettata e tragica. Conoscevo e stimavo Enrico da anni - il suo messaggio social -. Un giovane consigliere impegnato attento alle esigenze della comunità, gentile e disponibile sempre. Lascia la mamma e un fratello più giovane che abbraccio con affetto".