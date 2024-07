Dall'inizio del 2024 già 40 morti sul lavoro nel Lazio. E i sindacati chiedono un incontro a Gualtieri

La morte di un dipendente Atac all'interno di un deposito a Tor Vergata scuote nuovamente i sindacati. Cgil, Cisl e Uil di Roma e del Lazio hanno ufficialmente chiesto al sindaco Roberto Gualtieri un incontro.

La tragedia nel deposito Atac

La tragedia che ha colpito Maurizio Di Pasquale, dopo la quale i lavoratori Atac hanno indetto uno sciopero in corso oggi 4 luglio, avrà molti strascichi. Al di là delle indagini, per comprendere come sia stato possibile per il 51enne cadere in una fossa di ispezione destinata alla manutenzione dei bus, i sindacati si aspettano una presa di posizione fattiva da parte delle istituzioni.

I morti sul lavoro nel Lazio

"Ormai sono quasi 40 le persone che dall'inizio dell'anno sono morte sul lavoro nella nostra regione - sottolineano Cgil, Cisl e Uil tramite i segretari Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica -. Una strage che può essere fermata solo con quell'impegno comune da parte delle istituzioni, delle forze produttive e sociali di cui hanno bisogno le lavoratrici e i lavoratori".

"Non è la prima volta"

"Al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, chiediamo di convocarci con urgenza - proseguono i sindacalisti - perché questo non è il primo grave incidente che riguarda un'importante azienda municipalizzata della Capitale e servono risposte affinché sul diritto alla salute e la sicurezza si ponga la giusta attenzione. Quanto accaduto è un fatto gravissimo su cui non accettiamo la narrazione della fatalità. Abbiamo davanti il Giubileo che metterà in una condizione di stress i servizi pubblici, trasporti e decoro in primis, con un aumento dell'attività che deve tradursi in un'organizzazione del lavoro che metta al centro il diritto alla salute e la sicurezza di chi lavora per far funzionare la città".