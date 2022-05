La sinistra radicale piange Massimiliano Ortu: "Un cuore rosso che si spegne"

Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto un'intera comunità politica, quella della sinistra più radicale a Roma: il 26 maggio si è spento a soli 51 anni Massimiliano Ortu, militante di Liberare Roma, una vita a fianco dei valori dell'antifascismo.

Un malore improvviso lo ha strappato all'affetto della famiglia e dei tanti amici e compagni di Liberare Roma e Sinistra Civica Ecologista , ma anche della sezione Anpi di Albano e Castel Gandolfo dove era uno dei più ferventi e convinti attivisti. Mai un'assenza alle ricorrenze e alle manifestazioni, sempre presente quando c'era da organizzare un evento o una celebrazione, in particolare per la commemorazione dei martiri di Forte Bravetta, nel "suo" XII municipio, ex XVI, dove è stato anche consigliere prima con Rifondazione Comunista e poi con SEL.

Tifoso sfegatato della Roma, a marzo dedicava sul suo profilo Instagram un post ai festeggiamenti per i cinquant'anni dei Fedayn, gruppo storico della Curva Sud. Il 25 maggio, poche ore prima del malore fatale, Mommi - come molti lo chiamavano - ha fatto appena in tempo a godersi la vittoria della squadra giallorossa a Tirana, in finale di Uefa Conference League.

"A volte la vita sa essere infame. Vola via d'improvviso. Che neanche il tempo di un ultimo saluto. Per la nostra comunità politica un dolore immenso". Questo il saluto da parte del movimento Liberare Roma su Facebook, che prosegue così: "Una perdita impossibile anche solo da immaginare - si legge - . Un cuore rosso che si spegne. Un uomo orgogliosamente di popolo. Se ne va un compagno coraggioso, un antifascista irragionevole, un fratello di mille battaglie. Raccoglieremo il testimone e proveremo a fare la nostra parte, correndo ancora più forte, correndo anche per te. Fai buon viaggio. Hasta siempre comandante Max. E sempre e solo forza Roma".

"Un duro colpo per tutti noi - il saluto di Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio VIII e tra i fondatori di Liberare Roma - perché non era prevedibile. Max era una persona appassionata, sempre attiva, che faceva dei valori dell'antifascismo una base imprescindibile. Lo ricordo sempre al nostro fianco, agli eventi come durante i passaggi politici e le trasformazioni da Rifondazione a oggi. E' una perdita umana, politica e sociale per la città".

Anche Marco Miccoli, ex deputato Pd, gli dedica un post: "Che dolore immane Massimilià. È difficile persino crederci. Senza neanche il tempo di salutarti, di scambiarci anche queste ultime emozioni. Rimarrà indelebile il ricordo di aver combattuto insieme a te tante volte e di aver anche riso molto, perché con te era difficile non farlo. Hasta siempre Compagno Ortu!... e sempre forza Roma!".

L'ultimo saluto a Massimiliano Ortu si terrà sabato 28 maggio dalle 9.30 nella chiesa di San Pancrazio, in piazza San Pancrazio 5 , nel cuore della Monteverde che ama tanto.