E' morta la mamma di Nicola e Luca Zingaretti

E' morta questa mattina Emma Di Capua, 86enne madre del segretario del Pd Nicola Zingaretti, dell'attore Luca e della sorella Angela. La signora Di Capua era malata da tempo.

"Vogliamo esprimere al nostro segretario Nicola Zingaretti la vicinanza e l’affetto di tutto il gruppo consiliare del PD in Regione Lazio per la perdita dell’amatissima mamma Emma Di Capua. Ci stringiamo a lui e alla famiglia in un abbraccio affettuoso”. Così una nota del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio.

"Ci uniamo al dolore della famiglia Zingaretti per la perdita della madre del Presidente della Regione Lazio. Condoglianze". Lo comunica, in una nota, il gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio.

Così Tobia Zevi, candidato alle primarie del Pd, su twitter: "Ci ha lasciati Emma Di Capua, madre di Luca, Nicola e Angela Zingaretti. Da bambina sfuggì ai rastrellamenti nazisti a Roma. A Nicola Zingaretti e a tutta la sua famiglia un abbraccio affettuoso, e che il suo ricordo sia di benedizione".