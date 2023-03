È morta l'ex assessora del I municipio Anna Vincenzoni

Si è spenta nella mattinata del 14 marzo Anna Vincenzoni. E’ stata per anni consigliera a poi assessora municipale. Dall’insediamento della giunta Gualtieri, era stata chiamata Da Sabrina Alfonsi, assessora capitolina ai rifiuti ed all’ambiente, a lavorare nel proprio staff.

Il ricordo di Vincenzoni

Tanti i commenti giunti, dal Campidoglio, dal municipio e dalla società civile, per la scomparsa di Vincenzoni. Per Sabrina Alfonsi è stata “un’assessora, un’amica, una collaboratrice, una sorella con la quale ho condiviso gli ultimi dieci anni. Una donna, avvocata, politica appassionata, fortemente legata a questa vita, sensibile, disponibile, instancabile e generosa. Nei mille messaggi arrivati da questa mattina - ha aggiunto Alfonsi - viene ricordata come una persona che ha sempre offerto il suo consiglio a tutti, la sua disponibilità, e anche io e il mio staff vogliamo ricordarla così. In molti casi è stata la mia voce con il territorio, ha tenuto le relazioni con le associazioni a nome mio. In questo è sempre stata più brava di me”.

I commenti

Tra i primi a commentare la scomparsa di Vincenzoni anche l'ex assessore e consigliere capitolino Paolo Masini. “Simpatica, cordiale, seria ma mai seriosa, autoironica, professionale e con cuore grande come una casa tanto da contenerci tutti. È stato bello averti incrociata sulla mia e sulle nostre strade”ha dichiarato Masini.“Troppe lacrime, troppo dolore ultimamente. Ciao Anna, fai buon viaggio” ha invece commentato la consigliera comunale Giulia Tempesta. Anche dal territorio che ha amministrato, non sono mancate le parole di cordoglio. “Ti abbiamo amata dal primo giorno che ti abbiamo conosciuta – ha dichiarato il consigliere della lista Gualtieri Renato Sartini - davvero triste sapere che non sei più tra noi”.

L'attività politica in municipio

Al di là del recente impegno in Campidoglio, Anna Vincenzoni, ha legato il suo impegno politico soprattutto all’attuale municipio I di cui è stata assessora per due mandati consecutivi, quando la minisindaca era sempre Sabrina Alfonsi. Durante l’amministrazione Marino, nell’ente di prossimità ha detenuto le deleghe alla mobilità, ai rifiuti ed ai rapporti con l’Ama. Nel quinquennio successivo, quello caratterizzato dall’amministrazione Raggi, è stata confermata da Alfonsi nella giunta, con la responsabilità di occuparsi di politiche ambientali, bilancio personale e sicurezza sul lavoro.

Prima dell’accorpamento che ha portato alla nascita dell’attuale municipio I, Anna Vincenzoni, avvocato penalista ed all’epoca dirigente di SEL, era stata presidente della commissione bilancio del municipio XVII.

“Saluteremo Anna Vincenzoni giovedì 16 marzo dalle ore 11 alle ore 14 all'Aranciera di San Sisto, ingresso da Via Valle delle Camene. I funerali - ha fatto sapere l'assessora Alfonsi - si terranno lo stesso giorno, alle ore 15, presso la Chiesa di San Giuseppe al Trionfale, in via Bernardino Telesio”.