Trasformare il Tevere in un “monumento naturale”. L’idea che piace in regione

Proteggere e valorizzare le bellezze naturalistiche del Tevere: un proposito condiviso che le amministrazioni intendono perseguire attraverso varie modalità. Si va dall’attivazione di realtà “stagionali”, come Tiberis, la spiaggia allestita durante l’estate sotto ponte Marconi, ai 5 parchi d’affaccio da finanziare con i fondi giubilari.

L'interrogazione in regione Lazio

Nel novero degli strumenti pensati per salvaguardare il fiume, figura anche l’istituzione di un monumento naturale, come quello che l’assessore all’agricoltura ed ai parchi Giancarlo Righini vuole attivare per il Tevere. La questione è stata accennata rispondendo ad un’interrogazione presentata dal consigliere regionale Valerio Novelli (m5s). Il pentastellato aveva chiesto aggiornamenti sull’iter di d’istituzione di un monumento all’altezza del Lungotevere delle Navi. In quell’area, già sede del WWF, entro il Giubileo è previsto uno dei 5 parchi d’affaccio. Ma è anche un sito che, la precedente amministrazione regionale, aveva chiesto di tutelare come monumento naturale. Quella pista sembra essersi arenata, in vista di un obiettivo più ambizioso.

Il monumento naturale Tevere di Roma

Nel rilevare che “realizzazione di un monumento naturale su un’area molto esigua” com’è quella del lungotevere delle Navi, determinerebbe “delle difficoltà”, l’assessore regionale ha fatto una sorta di rilancio. “Abbiamo concordato la volontà di costituire un monumento naturale del Tevere di Roma” ha dichiarato Righini, spiegando di averne già parlato con il presidente Rocca e con gli altri assessori competenti. “Crediamo che questo possa essere un vero percorso per costruire e costituire qualcosa di assolutamente importante e rilevante, anche perché denominare ‘monumento naturale Tevere di Roma’ – ha rimarcato Righini – avrebbe anche un altro impatto comunicativo e mediatico e susciterebbe ben altra attenzione anche da parte delle Istituzioni che vi insistono”.

Insomma non un piccolo monumento naturale, dedicato al lungotevere delle Navi, ma uno più grande, con l’intenzione di “valorizzare le tante aree lungo il fiume, che sono di grande pregio ambientale e naturalistico”. Ma il monumento naturale, la cui gestione verrebbe affidata a RomaNatura, non andrebbe ovviamente a comprendere tutto il Tevere. Quali aree ne sarebbero interessate? “Penso ad esempio ai due parchi già realizzati a Marconi e Magliana, ed ai cinque parchi di affaccio la cui realizzazione è prevista nell’ambito delle opere giubilari” ha risposto Righini, interpellato da Romatoday.

Le aree potenzialmente interessate

Le aree in questione sono quella golenale di confluenza con Aniene; il parco del Foro Italico, quello di Ostia Antica, l’oasi naturalistica tra ponte Milvio e ponte Flaminio ed il già citato lungotevere delle Navi. “Ovviamente, il Comune va interpellato prima. Però, iniziare questo percorso – ha ribadito Righini - credo che ci consenta di raggiungere l’obiettivo di valorizzazione delle tante aree lungo il Tevere, che sono di grande pregio ambientale e naturalistico”.

Cosa sono o dove si trovano i monumenti naturali

In base alla legge regionale 29/97, per monumento naturale si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche o paleontologiche che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico o scientifico. Le aree che vengono sottoposte a questo riconoscimento, godono di particolari tutele che ne garantiscono la conservazione delle particolari caratteristiche. A Roma sono cinque le aree che godono di questo status: la tenuta di Mazzalupetto, l’area di Galeria Antica, il parco della Cellulosa, il fosso della Cecchignola, il lago dell’ex Snia Viscosa. In futuro potrebbe aggiungersi il Tevere di Roma.