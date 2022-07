Monterotondo, presentato il progetto per la nuova stazione dei treni

Banchine più ampie e completamente coperte. Nuove rampe per i disabili ed ascensori. Aree di sosta, una nuova piazza e pannelli solari. Cambierà completamente volto la stazione di Monterotondo - Mentana, crocevia importante della linea FL1 Orte – Fiumicino. Una vera e propria rivoluzione per la stazione, ad oggi in evidente stato di degrado. L’unico vero presidio rimasto è quello della “Riciclofficina”, uno spazio dedicato alla riparazione di biciclette, gestito dalla cooperativa sociale Folias.

Progetto da 12 milioni di euro

Il progetto, dal costo complessivo di circa 12 milioni di euro, è stato presentato da Rete Ferroviaria Italiana, alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti, Mauro Alessandri, e del sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone. L’intervento coinvolge non solo l’area di sosta dei viaggiatori, ma anche il sottopasso, i marciapiedi e le aree esterne.

Lo scopo è quello di migliorare i servizi offerti ai passeggeri e il sistema complessivo di accessibilità. Un intervento importante, infatti, è la messa a norma delle rampe, la realizzazione di nuove scale e ascensori sul primo e secondo marciapiede. Quest’ultimo sarà a sua volta completamente rinnovato, così come tutte le pensiline oggi esistenti.

Una stazione eco sostenibile

Gli interventi saranno volti a dare nuova vita all’area di stazione, anche per mezzo di scelte sostenibili e innovative, come l’impiego di pannelli fotovoltaici e illuminazione a led per il risparmio energetico, verrà individuata una nuova e più sicura collocazione delle rastrelliere per le bici. Sarà riqualificata la distribuzione interna degli ambienti e verrà recuperata la forma originaria dell’edificio valorizzandone il pregio storico.

Nuova area pedonale

Tra gli interventi previsti, c’è quello relativo alla realizzazione di un’area pedonale di fronte all’entrata della stazione, spesso ostruita da automobili in sosta. Verranno inserite nuove panchine ed alberi per ridurre l’effetto “isola di calore”. Il progetto prevede la riqualificazione anche dei locali tecnici, oggi parzialmente in disuso, per creare nuovi spazi di aggregazione a servizio della collettività.

Parco archeologico

Il restyling della stazione si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dello Scalo, la parte “bassa” della città di Monterotondo. Lungo la ferrovia, a pochi metri dalla fermata dei treni, grazie ai fondi del programma Pinqua, verrà realizzato un parco archeologico, un’ampia area verde dalle grandi potenzialità. Non solo. Nel vicino quartiere di Piedicosta verrà realizzato un ponte per i pedoni, denominato “white bridge”, un’infrastruttura che collegherà le due parti del quartiere, tagliate in due dalla ferrovia. Si attende, infine, la riapertura del sottopasso di via Monte Sant’Ilario, chiuso dal 2008 quando perse la vita, annegata, la signora Bruna Carrara.