Valle Galeria, l’ex cava non sarà una discarica. Cittadini esultano: "Nostra vittoria"

Va riempita con terra e materiale di origine naturale. Niente rifiuti, quindi, per ripristinare l’ex cava di Monte Carnevale. Ora la sentenza del Tar è definitiva perché, fanno sapere i comitati, la proprietà dell’area non ha presentato ricorso ed il tempo per farlo è scaduto.

La storia dell'ex cava

Per capire il motivo per cui i cittadini e le realtà che fanno parte del coordinamento “Valle Galeria Libera” stanno festeggiando, occorre fare un passo indietro. Almeno di cinque anni, perché è quella la data in cui il destino dell’ex cava, situata a poca distanza da Malagrotta, inizia a prendere una piega inaspettata.

Il sito, situato lungo il confine tra municipi XI e XII, in una zona caratterizzata dalla numerosa presenza d’impianti per il trattamento dei rifiuti, fino agli inizi del nuovo millennio era impiegato ancora per l’estrazione della pozzolana. Rimasto inutilizzato, avrebbe dovuto essere riqualificato. Un compito cui, la precedente proprietà, si era sottratta. E così stante la necessità di riempire l’invaso artificiale, la nuova proprietà, la New Green Roma Srl, aveva presentato una richiesta alla regione Lazio. La proposta, subito contestata dai residenti, era quella l’area come una discarica contenente amianto e rifiuti inerti. Un incubo per quanti stavano invece chiedendo di riqualificare il sito.

Da discarica di inerti a Malagrotta Bis

Il via libera ottenuto alla trasformazione dell’ex cava in una discarica di inerti, aveva poi aperto le porte alla successiva intenzione di farne la Malagrotta bis. Intenzione avvallata anche dall’amministrazione Raggi su cui, però, è intervenuta la magistratura ponendo agli arresti domiciliari, nel marzo del 2021, la direttrice dell’area rifiuti della regione e l’imprenditore proprietario del sito. Scongiurato il rischio di trasformare Monte Carnevale in una Malagrotta bis, era rimasta in piedi l’autorizzazione a riempire il sito di amianto ed inerti. Un’operazione contestata tanto dal ministero della difesa che dal comitato Valle Galeria, con due diverse e parallele iniziative legali. Quella dei residenti era partita già nel 2018.

Scaduti i termini del ricorso: una vittoria

“Dopo 5 anni – fa sapere il comitato Valle Galeria Libera – il 4 febbraio 2022 il Tar del Lazio ha emesso la sentenza con la quale accoglie il ricorso ed obbliga il gestore al ripristino dell’area”. La buona notizia per i residenti, confermata a Romatoday anche dall’associazione Raggio Verde chi ha seguito sul piano legale il comitato, è che sono scaduti i termini di legge per impugnare quella sentenza che, di fatto, diventa esecutiva. “E’ una vittoria” esultano gli attivisti del comitato, perché “l’area dovrà essere ripristinata con terra e rocce da scavo ed andrà riqualificata secondo i progetti originari di recupero ambientale”.

E’ una vittoria per il territorio, recentemente martoriato dall’incendio al TMB di Malagrotta che, nel quadrante, ha reso l’aria per giorni irrespirabile. Ma è anche un primo passo perché “esistono molte altre cave abbandonate” segnalano i cittadini “e sono un serio problema da risolvere perché da lì sono scaturite molte delle peggiori criticità che stiamo da decenni subendo”.