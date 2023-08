Monopattini, il TAR respinge il ricorso contro il bando: da settembre il nuovo regolamento

Restano tre gli operatori che dovranno garantire a Roma il servizio dei monopattini in condivisione. Perché quello era il numero fissato dal nuovo regolamento approvato dal Campidoglio. E sono, appunto, tre le società che hanno vinto il relativo bando.

Il ricorso respinto

Contro l’avviso pubblico era stato presentato un ricorso dalla Vento Mobility Srl, uno degli operatori esclusi. Ma il Campidoglio ha fato sapere che il Tar del Lazio ha respinto l’istanza. “Il Tar del Lazio – ha spiegato l’assessorato alla mobilità con una nota – rigettando il suddetto ricorso ha implicitamente riconosciuto la bontà del lavoro svolto dal dipartimento mobilità nella stesura del bando e la correttezza dell’iter che ha portato all’individuazione dei tre operatori vincitori”. La ricorrente chiedeva l'esclusione della terza classificata, la società Lime, e lo scorrimento della graduatoria del bando. Ma la richiesta è stata respinta.

Da settembre in vigore il nuovo regolamento

Saranno Lime, Dott e Bird a dover mettere su strada i propri monopattini. “Dal 1° settembre 2023 – ha precisato l’assessorato comunale – potranno iniziare a svolgere il servizio, con le relative nuove regole, sul territorio capitolino”. Regole che ad esempio, oltre a ridurre il numero delle società autorizzate a svolgere il servizio (attualmente sono sette), diminuisce in maniera sostanziale anche la quantità di mezzi che si possono legittimamente condividere.

Meno monopattini in centro

Così com’era previsto già nelle linee guida che la giunta Gualtieri aveva approvato nel giugno del 2022, i monopattini in sharing passano da 12 a 9mila. Di questi, poi, solo 3mila sono quelli che possono essere usati in sharing nelle strade del centro. Gli altri dovranno essere distribuiti nel restante territorio, in modo da fornire un servizio più capillare.

Le nuove regole

Per evitare le concentrazioni di monopattini, finora parcheggiati anche davanti chiese e monumenti, il Comune deve individuare le nuove aree no parking e stabilire dove realizzare gli stalli. La localizzazione dei mezzi avviene invece attraverso una piattaforma applicativa di Roma Capitale. Tre le novità anche la decisione di noleggiare solo ai maggiorenni, l’obbligo di iscriversi usando la carta d’identità, la dotazione di una minitarga metallica e la limitazione della velocità a 20km/h.