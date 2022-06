Monopattini in sharing, Gualtieri firma il nuovo regolamento: tutte le novità

L’atteso intervento del Campidoglio è arrivato. Nella giornata dedicata a far conoscere quali sono le iniziative che l’amministrazione ha in serbo per migliorare la mobilità cittadina, la giunta comunale ha trovato modo di rivedere anche il nodo legato alla proliferazione dei monopattini in sharing.

Nel pomeriggio del 24 giugno il sindaco Gualtieri ha infatti firmato le nuove linee guida per l’autorizzazione die servizi di noleggio di monopattini e biciclette. Tante sono le novità rispetto al regolamento che era stato approvato nell’aprile del 2020 dall’amministrazione pentastellata. Innanzitutto viene fissato un numero di operatori e di mezzi.

Meno monopattini e meno operatori

L’amministrazione ha deciso di tagliare la quantità di monopattini in condivisione che passano dagli attuali 14.500, cifra record nel panorama italiano, a 9mila. Di questi, ed è uno degli aspetti probabilmente più significativi, solo un terzo saranno autorizzati a circolare nelle zone centrali. Gli altri dovranno garantire il servizio, equamente suddivisi, negli altri municipi romani. Anche le ebike diminuiranno, passando da 12.500 a 9mila. Diminuiscono anche gli operatori, visto che il dipartimento mobilità potrà rilasciare le autorizzazioni allo sharing a sole tre aziende, per una durata che a sua volta è fissata in massimo tre anni.

Alcune novità

Per aggiudicarsi il bando, visto il ristretto numero di autorizzazioni che il Campidoglio è disposto a rilasciare, le aziende dovranno impegnarsi nella manutenzione, nel controllo e nella redistribuzione della flotta, nella possibilità di offrire abbonamenti ed agevolazioni per chi usufruisce del trasporto pubblico. Le novità, scorrendo la delibera appena approvata da Roma Capitale, sono davvero numerose. Merita di essere menzionata, ad esempio, la decisione di prevedere “la dotazione di una targa metallica, visibile e di dimensione minima di 10x10 centimetri, riportante un codice alfanumerico” si legge nel provvedimento, “e deve contenere un apposito QR”. La velocità massima consentita è di 20km/h (6 nelle aree pedonali) ed il monitoraggio dei mezzi deve essere garantito ogni ora. Il noleggio infine può essere autorizzato solo per i maggiorenni. Gli stalli devono inoltre essere individuati dal Campidoglio.

Il monopattino selvaggio

“Abbiamo trovato una situazione senza regole e senza programmazione – ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri – e ci siamo mossi per mettere ordine concretamente, in un confronto aperto con gli operatori che spingerà da subito a risultati tangibili. Oggi – ha proseguito – diamo il via libera ad una razionalizzazione della presenza dei monopattini in città, riducendoli nel numero e garantendo regole chiare che favoriscano il servizio su tutto il territorio cittadino e limitino gli abusi, nell’utilizzo, nella velocità e nelle possibilità di parcheggio. Un altro passo nell’impegno per il decoro della Capitale, che nella mobilità si affianca agli investimenti sul rinnovo del parco autobus, sulle nuove tranvie, sulle manutenzioni di rotaie e convogli delle metropolitane e sui disincentivi all’uso dell’auto privata”.

Cambiamenti annunciati

Le intenzioni d'intervenire con nuove linee guida, in previsione del prossimo bando, era già stata annunciata nel corso di una commissione mobilità, in cui erano stati snocciolati anche i modesti risultati conseguiti dall'attuale organizzazione del servizio di sharing cittadino. “Con questo nuovo regolamento – ha aggiunto l’assessore alla mobilità Eugenio Patané – andiamo a sanare diverse criticità in un ambito molto sentito dai cittadini, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello relativo al decoro urbano. Contestualmente la nuova disciplina ci consente di dare a questi mezzi una vera e propria funzione trasportistica, che deve essere quella dell’ultimo miglio, come prevede la filosofia della cosiddetta sharing mobility, estendendo il servizio in maniera capillare su tutti i municipi”.