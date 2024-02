Corse gratuite svantaggiose e monopattini in centro da aumentare. Le richieste degli operatori dello sharing

“Nessuna deroga al bando e da oggi saremo ancora più attenti a chi sbaglia”. Ha risposto così l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ai tre operatori di sharing mobility della città, Bird, Lime e Dott. Una replica arrivata dopo la richiesta di prevedere delle compensazioni per il servizio gratuito offerto per gli abbonati annuali ad Atac ed una rimodulazione del numero dei monopattini nei municipi della città, in particolare al centro storico. Le aziende che avevano vinto il bando per continuare a noleggiare i veicoli elettrici a due ruote hanno fatto capire come l’attuale regolamento, dopo il boom di utenti e l’arrivo della bella stagione, non è sostenibile a lungo periodo, specialmente dal punto di vista economico. Patanè, però, non ha aperto spiragli ad eventuali modifiche.

Cosa dice il bando

Prima occorre ricordare cosa prevedeva il bando con il quale sono stati selezionati i tre operatori per il noleggio dei monopattini. Avevano vinto la gara Lime, Dott e Bird. Le norme previste imponevano un massimo 3.000 mezzi a testa. Nel centro storico devono essere presenti al massimo 300 dispositivi per ogni singolo operatore, numero che sale a 600 all’interno dell’intero territorio del I municipio. Inoltre, si doveva prevedere la gratuità nell’utilizzo dei monopattini per gli abbonati Metrebus. Bird e Lime offrono un pacchetto completamente gratuito, con Dott si spende una cifra simbolica di 1 o 2 centesimi a corsa. Infine, si doveva garantire una certa presenza nelle periferie.

Miglioramento del servizio

Nell’audizione, tutti i rappresentanti hanno sottolineato i miglioramenti che ci sono con l’entrata in vigore, a settembre 2023, del nuovo regolamento sull’utilizzo dei monopattini. I cambiamenti si sono visti dal punto di vista del decoro che è andato di pari passo con l’aumento dell’utilizzo dei mezzi a due ruote. Del resto, hanno detto tutti, “l’utente è maggiormente invogliato ad usare il mezzo se è messo in modo ordinato”. Per far si che questo possa ulteriormente migliorare, è stata chiesta un’accelerazione nell’installazione di nuovi stalli di sosta.

Criticità nelle periferie

Ci sono però alcune criticità importanti. Tutti gli operatori hanno sottolineato lo scarso utilizzo nelle periferie. In media, secondo i dati di Dott, la distanza percorsa nelle aree fuori dal Gra è di un chilometro. Al centro, dove c’è il limite ai monopattini, è il doppio. Inoltre, dove i mezzi sono meno utilizzati, ha evidenziato Lime, sono più frequenti fenomeni di atti vandalici. Bird ha sollevato anche un altro problema di difficile soluzione. Con la nuova revisione del Codice della strada sono previste limitazioni in materia di strade che i monopattini possono percorrere. Questo dipende dai limiti di velocità. In sintesi, non sarebbe più possibile utilizzare i monopattini tra “le aree periferiche che sono collegate da arterie consolari”.

Centro storico

In centro storico i monopattini sono diventati un must. Il problema, però, è che con la limitazione dei mezzi che è possibile mettere sul territorio ci sono, addirittura, molte domande inevase, ovvero utenti che vorrebbero noleggiare un mezzo ma sono già tutti prenotati. Una doppia beffa per gli operatori se consideriamo, inoltre, che, secondo i dati di Lime, il 60-70% delle corse che registrano nel I municipio sono effettuate con l’abbonamento Metrebus, quindi senza un guadagno per l’azienda. Da qui la volontà comune dei privati di rivedere, in futuro, una rimodulazione del numero di monopattini nelle zone più centrali della città.

Abbonamento Metrebus

Un problema comune a tutte le aziende quello del “successo” della convenzione con Atac. Dott ha registrato come quasi il 40% delle corse totali nel territorio di Roma avvenga con utenti abbonati ad Atac. “Una situazione difficilmente sostenibile nel lungo periodo senza prevedere una compensazione” hanno detto, in pratica tutti gli operatori. Una richiesta di un contributo attualmente “difficilmente quantificabile”, hanno aggiunto.

Nessuna deroga al bando

È intervenuto in commissione l'assessore Eugenio Patanè che ha bloccato qualsiasi velleità di deroghe. “Il bando – ha ricordato – si poggiava su tre principi cardine, oltre alla qualità del servizio. Il primo era quello sulle periferie e il secondo quello sulle tariffe integrate del trasporto pubblico. Chi ha vinto lo ha fatto offrendo meglio su questi punti insieme a quello del decoro. Questi pilastri non si cambiano” ha evidenziato ancora l’assessore. “Sappiamo chi sono i più virtuosi e i meno virtuosi – ha aggiunto - nessuno scappa. Saremo abbastanza rigidi nel perseguire gli obiettivi del decoro previsti dal bando”.

Stalli

Patanè ha avuto da ridire anche sulla richiesta degli stalli di sosta. “Non è un’operazione semplice, specialmente al centro storico. Ora ne stiamo installando i primi tre nel tridente ma vorrei si pensasse anche a stalli virtuali. Comunque - ha continuato – non possiamo trasformare il servizio da “free floating” a “station based”. Abbiamo scelto il primo per motivi trasportistici. Non dobbiamo esagerare per non avere un effetto distorsivo sul servizio”.