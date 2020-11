Monopattini sharing: tre operatori sospesi per 15 giorni dal Comune di Roma

Fermi per quindici giorni. Gli utenti del servizio di micromobilità elettrica, dovranno fare a meno dei monopattini elettrici forniti da tre aziende che operano nella Capitale.

Lo stop a tre operatori

La sospensione è stata disposta dal Dipartimento Mobilità e Trasporti per il mancato rispetto delle regole contrattualizzazione sui livelli di efficienza della flotta. A doversi fermare sono due “storici operatori”, Lime ed Helbiz, che sono arrivati a Roma con la prima ondata. Ed anche Keri che, nella Capitale, è sbarcato in epoca più recente.

I livelli di efficienza non rispettati

La decisione è arrivata perchè non sono state rispettate misure che erano “oggetto di condivisione con gli operatori prima dell’avvio dei servizi” e pertanto, ha chiarito Roma Capitale con un comunicato, “sono note e chiare a tutti”. Il provvedimento non sembra essere arrivato all’improvviso perchè, il Campidoglio, fa sapere che c’è stato “un continuo confronto al tavolo con gli operatori” ma che il monitoraggio “svolto in questi mesi - si legge nella nota - ha inevitabilmente portato Roma Capitale ad adottare le sanzioni previste”.

Il rispetto delle regole

La misura è stata rivendicata dall’assessorato alla Mobilità ed ai Trasporti. Delega che, nella Giunta Capitolina, è detenuta da Pietro Calabrese. “Non abbiamo fatto sconti a nessuno” ha dichiarato l’assessore comunale “il rispetto delle regole è fondamentale, affinché la micromobilità sia un’opportunità per tutti” ha aggiunto.“Con queste misure si deve garantire il rispetto dei servizi e degli utenti, come quelle adottate sul divieto di parcheggio nelle piazze più importanti, e a ridosso dei monumenti di Roma”. Misura che sono state anche ribadite dalla sindaca appena due settimane fa.

La scommessa sullo sharing

L'investimento del Campidoglio sui monopattini elettrici, annunciato con una sperimentazione della durata di due anni, va comunque avanti. Nella città "abbiamo la flotta pià grande in Italia" ha ricordato l'assessore che, nel sottolienare come "il percorso a fianco degli operatori non è messo in discussione" ha anche precisato che l'obiettivo resta quello di garantire alla Captiale "un servizio efficace nel rispetto del decoro e della sicurezza". Aspetti, gli ultimi due, che hanno suscitato non poche critiche e che, in assenza di controlli, hanno spesso portato la città a dover gestire una convivenza spesso stigmatizzata. Da giungla metropolitana.