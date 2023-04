Altra grana per l'assessora Lucarelli: è indagata per corruzione e turbativa d'asta

Monica Lucarelli, assessora alle attività produttive, sicurezza e pari opportunità di Roma Capitale, ha ricevuto un avviso di garanzia al termine delle indagini che la Procura di Roma ha portato avanti sulla famiglia Tredicine, con le accuse di corruzione e turbativa d'asta. A riportarlo è Il Foglio, che cita fonti del Campidoglio secondo le quali il sindaco Gualtieri vuole aspettare la fine dell'inchiesta per prendere ogni decisione.

Le polemiche per il caso Marianera

Non è la prima volta, nel giro di pochi mesi, che Lucarelli si trova al centro di questioni giudiziarie. Tra febbraio e marzo le opposizioni capitoline hanno chiesto le sue dimissioni dopo che Camilla Marianera, la giovane tirocinante avvocata arrestata nell'inchiesta sulla talpa in Procura, era risultata assunta da dicembre 2022 proprio nello staff dell'assessora, presentata all'esponente della giunta da un suo stretto collaboratore. Ovviamente non è stato certificato alcun coinvolgimento di Lucarelli nel caso della talpa, ma in molti ne facevano una questione di opportunità. Soprattutto quando è emerso che Marianera era stata a una riunione in Prefettura, senza l'assessora, che in precedenza aveva smentito che fosse mai accaduto. Adesso, però, è diverso: Lucarelli ha ricevuto un avviso di garanzia.

E infatti, secondo quanto riporta Il Foglio, avrebbe informato Gualtieri del suo coinvolgimento. Anche quasi aprendo alle dimissioni. Ma il primo cittadino, che durante la tempesta scatenata dall'arresto di Marianera non ha dichiarato nulla, ha rinnovato la fiducia nei confronti dell'assessora imprenditrice e ha fatto sapere informalmente di attendere la fine dell'inchiesta. Ma una cosa sembrerebbe certa: nessun danno per il Campidoglio e nessuna responsabilità diretta da parte dell'assessora stessa. Le ipotesi di reato contestate per Lucarelli sarebbero "prive di fondamento e inconsistenti".

L'ipotesi di corruzione è relativa alla gestione della sicurezza di piazza Navona nel periodo delle festività natalizie "ma non è ascrivibile a una mia possibile azione in quanto la competenza degli atti amministrativi non è del Comune" ha riferito l'assessorato al quotidiano. Il secondo capo d'accusa, la turbativa d'asta, si riferisce al mercato dei fiori e a una manifestazione di interesse per la sistemazione degli operatori: "Ha risposto solo la Investimenti Spa con una proposta non accoglibile perché incoerente con le condizioni minime previste".