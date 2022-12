Monica Lozzi, l’ex minisindaca grillina entra in Fratelli d’Italia

Monica Lozzi, l’ex presidente grillina del municipio VII è entrata nel partito Fratelli d’Italia. A darle il benvenuto Fabrizio Ghera, capogruppo regionale e Massimo Milani, deputato e coordinatore del partito: “Esprimiamo il nostro apprezzamento per la scelta di Monica Lozzi che aderisce oggi a FdI in modo totalmente disinteressato, non ricoprendo alcun incarico elettivo e non avendo nulla da rivendicare”.

Dal M5s a Fratelli d’Italia

Monica Lozzi, grillina della prima ora, è stata presidente del municipio VII durante l’era Raggi. Durante l’estate del 2020, Lozzi ha aderito al ‘Italexit’, il progetto politico di Gianluigi Paragone. Qualche tempo dopo, in vista delle elezioni amministrative al comune di Roma, ha fondato un suo partito, Revoluzione Civica candidandosi a sindaca della città: non ha preso voti a sufficienza per entrare in consiglio comunale. Il suo percorso politico all’interno del M5s si è posto come antitesi a quello di Virginia Raggi con la quale, su molti aspetti, è entrata in conflitto. A dicembre di quest’anno, ha aderito al partito di Girogia Meloni che sta allargando sempre di più la sua ‘campagna acquisti’ anche in vista delle prossime elezioni regionali di febbraio.

“Un'adesione sincera e gratuita che merita il nostro benvenuto a un esponente politico che si è distinta per impegno, competenza e capacità di ascolto dei cittadini durante il suo mandato di presidente del VII Municipio. Gli anni di attività negli Enti Locali e la conoscenza delle problematiche di Roma costituiscono un bagaglio importante che apporterà un ulteriore contributo al potenziale di Fratelli d'Italia” hanno aggiunto Ghera e Milani.

La polemica

Il passaggio a Fratelli d’Italia dell’ex grillina non è passato inosservato. Tra i primi a commentare Roberta Della Casa. Lei, attuale capogruppo del M5s al Municipio IV, è stata presidente al Tiburtino con i pentastellati, fino alla sua sfiducia. In una intervista rilasciata al nostro giornale, nel marzo del 2020, aveva commentato: “Con il Movimento gioca sporco se ha scelto altri partiti lo dica chiaramente”. Due anni dopo, Della Casa è tornata sull’argomento: “Bisogna avere pazienza ma la verità viene sempre a galla”.

E ha aggiunto: “Quando nel 2020 ho incassato la sfiducia dal Consiglio mi era chiaro il disegno politico e le interazioni di diversi soggetti; ne dissero tante ed in pochi mi conoscevano davvero e non parteciparono alla macchina del fango, una delle accuse che più ricevevo era quella di fare accordi con altri partiti e che presto avrei cambiato casacca magari aderendo proprio a FDI...non come la Lozzi, lei si che rappresentava il Movimento 5 Stelle e infatti molti dei transfughi confluì proprio nella fila della nuova candidata a Sindaco di Roma”. Ancora Della Casa: “Spinta da grandi ambizioni, la collega nell'ordine ha aderito ad Italexit di Paragone, ha creato una sua lista Civica con la quale ha ottenuto il ragguardevole risultato dello 0,3% ed ora, il grande passo, l'ingresso in Fratelli d'Italia, cosa che non pare una gran sorpresa". Abbiamo provato a raggiungere Monica Lozzi, senza successo.