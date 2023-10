Non c’è solo Colle Oppio: lo skate park di Ostia vince la sfida mondiale

Roma è sempre più nel gotha internazionale dello skate. Gli appassionati della disciplina, apprezzata ai quattro angoli del pianeta, fino all’8 ottobre hanno assistito alle evoluzioni dei migliori atleti mondiali. Si sono dati “battaglia” nello “Spot” di Ostia, l’impianto che ha ospitato i mondiali di skateboard 2023. La struttura, realizzata dall’amministrazione Raggi, non era finora ancora stata scelta per accogliere un appuntamento come quello che, dall'1 all’8 ottobre, ha messo in sfida oltre 200 atleti interessati a staccare un ticket in vista di Parigi 2024.

Non solo Colle Oppio

Da qualche anno la Capitale è tornata a scalare posizioni nel ranking mondiale, sfruttando proprio quelle che sono le sue peculiarità. E’ stato così per l’impianto realizzato nel parco della Polveriera, a Colle Oppio, riqualificando uno spazio abbandonato su cui l'attuale amministrazione, insieme a Sport e Salute, ha deciso di puntare. Una scommessa vinta dal momento che la struttura con vista sul Colosseo, è stata acclamata anche oltreoceano. E' stato così ripetutamente teatro del World Tour, con media internazionali che ne hanno decantato le potenzialità, anche in chiave turistica. Ora però, rispondendo anche ad aspettative maturate nel tempo, hanno deciso d'investire anche sulle potenzialità dello “Spot”.

Ostia tempio internazionale degli skater

“Dopo lo Street al Colle Oppio – è il commento del Presidente della Federazione italiana e mondiale Sabatino Aracu – un altro grande evento davvero spettacolare e giovane che ha trasformato il Park di Ostia nel tempio internazionale degli skater” ha commentato Sabatino Aracu, il presidente della Federazione italiana sport rotellistici. L’approdo ad Ostia di un evento così importante, nel panorama sportivo internazionale, ha dimostrato che anche l’impianto del litorale è all’altezza di ospitare appuntamenti di caratura mondiale.

Un successo di pubblico

A confermare l’importante risultato raggiunto con l’evento organizzato allo “Spot”, ci sono stati i tantissimi tifosi che hanno fatto la fila ai cancelli, i fan che hanno chiesto gli autografi degli skater professionisti, le autorità che si sono accomodate sugli spalti insieme ai tifosi, come il ministro allo sport Andrea Abodi e l’assessore capitolino allo sport ed al turismo Alessandro Onorato. Il delegato del sindaco, presentando l’appuntamento in Campidoglio, aveva promesso che “il mare di Roma” sarebbe stato “teatro di un grande evento sportivo internazionale con gli skater più forti” in sfida “per conquistare punti preziosi alla qualificazione olimpica di Parigi 2024”. Promessa mantenuta.

Quella che si è conclusa ad Ostia, per stessa ammissione dell'assessore, è stata “una settimana spettacolare con oltre 5000 persone che sono riuscite ad assistere dagli spalti alle esibizioni dei loro beniamini”. Un'affluenza di pubblico che è anche sintomatica di uno sport che ormai, nella capitale, si stima sia praticato da 3000 persone, tra uomini e donne. aspetto non secondario “era tanto che Ostia aspettava un palcoscenico così - ha rimarcato Onorato - il mare di Roma rinasce da qui: con l'entusiasmo delle migliaia di ragazze e ragazzi a cui in questi giorni abbiamo visto brillare gli occhi.

La definitiva consacrazione

“Con i mondiali sul Lido di Roma consacriamo definitivamente la città eterna capitale dello Skateboarding mondiale” ha sottolineato Aracu che non ha perso l’occasione per ricordare quale sia il prossimo traguardo. L’edizione lidense ha infatti funzionato da apripista, nel senso che ha “aperto la strada ad un 2024 ancora più straordinario per la città, culla della cultura e del turismo”. In sostanza l’appetito vien mangiando ed il successo di pubblico, favorito da un clima ancora estivo e dalla vicinanza del mare, lascia ben sperare in vista del world skate 2024 che l'Italia, si è già aggiudicata. Si svolgerà in tutto lo stivale ed Ostia, lo ha appena dimostrato, potrà fare la sua parte.