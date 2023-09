Mondiali di skate ad Ostia: in Campidoglio è partito il conto alla rovescia

Duecentotrenta atleti di 40 paesi, dal 1 all’8 ottobre, si sfideranno ad Ostia. Non in pratiche sportive legate al mare perché, quello che va in scena dal primo all’8 ottobre, è il World Skate Games.

Il lancio in Campidoglio

L’appuntamento mondiale è stato ufficialmente lanciato in Campidoglio dove per l’occasione, all’ombra del Marco Aurelio, è stata montata una grande rampa. “Solo qualche anno fa sembrava impossibile immaginare che un giorno sarebbe accaduto tutto questo – ha commentato il presidente del Coni Giovanni Malagò che si è complimentato con il numero uno della FISR, il presidente Sabatino Aracu, per aver avuto “la caparbietà di combattere per anni”. Una determinazione che sta portando Roma, sempre più, ad essere una delle capitali internazionali dello skate.

“Questo evento rientra in una strategia che stiamo portando avanti – ha spiegato l'assessore allo sport Alessandro Onorato – Vogliamo fare in modo che Roma diventi una delle principali città nel mondo per lo skate: abbiamo recuperato un posto abbandonato e uno dei migliori playground al mondo, vogliamo dare una risposta a bimbi e bimbe che hanno bisogno di essere ascoltati, stare insieme e divertirsi".

Una disciplina sportiva che piace ai giovani

Dopo la vetrina offerta dall’impianto attrezzato a Colle Oppio, davanti ad un monumento iconico come il Colosseo, sarà il mare di Ostia ad attrarre gli appassionati di questa disciplina. Una pratica che, ormai entrata di diritto negli sport olimpici, vanta un seguito importante. "La popolarità del nostro sport sta crescendo e lo dimostrano i record di visualizzazioni social – ha riconosciuto Sabatino Aracu – Non siamo uno sport nazionale come il calcio ma abbiamo la fortuna di avere uno sport che piace ai giovani".

E non è finita qui. Lo skate infatti tornerà a Roma 2024 tornerà poi con entrambi i Campionati mondiali di skateboarding, street e park, nell'ambito dei World Skate Games assegnati al nostro Paese. E il tratto internazionale si conferma anche a Ostia, perché la rassegna iridata sarà valida anche come tappa di qualificazione olimpica verso Parigi 2024.

Lo sport che unisce

Aspetto non secondario, l’attenzione che uno sport “emergente” come lo skateboard riesce a garantire, è in grado di superare barriere apparentemente enormi. “E la prima volta che mi capita di avere le istituzioni vicine senza una connotazione politica” ha infatti ammesso il numero uno della FISR. Ed infatti, soddisfazione per i prossimi mondiali di Ostia, è stata espressa tanto dai rappresentanti della maggioranza come da quelli dell’opposizione.

“Per ottenere la candidatura e l'assegnazione alla Capitale, e a Ostia in particolare, di questo prestigioso appuntamento – ha commentato il consigliere pentastellato Paolo Ferrara – abbiamo lavorato con impegno, presentando una mozione in sinergia con le altre forze politiche e riprendendo quanto da noi fatto nella scorsa consiliatura” quando lo skate park, “the spot”, è stato realizzato. Ovviamente perché l’evento si trasferisse dalla carta all’impianto di Ostia è stato necessario un lavoro congiunto in cui hanno operato la Federazione internazionale World Skat, Sport e Salute, ed ovviamente la Fisr a cui non è stato fatto mancare il supporto di tutte i livelli istituzionali, compreso il dipartimento sport della presidente del consiglio, con Andrea Abodi.

Il lascito per Ostia

A proposito dell’appuntamento di Ostia, il ministro ha sottolineato che “un evento come questo può dare delle risposte e lascia delle eredità ben oltre i sette giorni delle gare”. Il litorale romano può diventare una vetrina internazionale non un evento che “fa sorridere i ragazzi e migliora la qualità della vita” ha ricordato Abodi. Ed è già un bel lascito per chi, spesso, si ritrova sulle pagine dei giornali per notizie di cronaca molto meno lusinghiere