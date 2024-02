INTERVISTA | Onorato: “Con il no del Governo ai Mondiali di atletica Roma rischia di diventare la città che si candida e si ritira sempre"

Sono passate meno di 24 ore dalla decisione della Fidal di rinunciare alla candidatura della Capitale per organizzare i Mondiali di atletica nel 2027. Il governo non ha stanziato le risorse, circa 84 milioni, per sostenere l’appuntamento ed in “mancanza dei requisiti minimi” la federazione presieduta da Stefano Mei ha dovuto fare un passo indietro. Una notizia inattesa, una sorta di “tradimento” da parte del governo, secondo la lettura circolata in Campidoglio e fatta propria anche dall’assessore allo sport Alessandro Onorato.

Assessore, siamo passati nell’arco di 5 giorni dall’euforia per l’ufficializzazione della candidatura di Roma ai Mondiali di atletica alla doccia fredda per il suo inatteso ritiro. Quanto pesa questa decisione in termini di crescita del movimento e di indotto economico?

Il danno non è quantificabile perché è un danno d'immagine alla Capitale d'Italia. Al Paese intero. Rischiamo di diventare la città che si candida ai grandi appuntamenti sportivi ma poi per un motivo o un altro si ritira sempre. La credibilità è un valore prezioso. Invito il governo Meloni a non sottovalutare la cosa.

Ma perché è successo tutto così di fretta? A noi ha stupito che l’ufficializzazione della candidatura sia arrivata solo 5 giorni prima della rinuncia….

Non so che dirle, era tutto abbastanza pacifico che le cose sarebbero andate per il meglio. Il ministro Abodi ci aveva detto che il governo avrebbe dato le garanzie necessarie a candidarci. Invece nell'arco di pochi giorni hanno costretto la Fidal a ritirarsi. Sono stupito quanto voi. È inspiegabile.

Ritiene davvero che in questo caso Meloni si sia comportata come Raggi?

Paragonare la presidente Meloni alla Raggi è per sottolineare la gravità di un "No" che pesa al mondo dello sport, all'immagine di Roma e al contributo che con un grande evento come i Mondiali di Atletica avremmo potuto dare all'economia cittadina e all’impiantistica sportiva.

Ha avuto modo di sentire la Fidal dopo questo episodio? In caso affermativo qual è l’umore?

Pessimo, giustamente.

Parliamo di cose positive: gli Europei di atletica tornano a Roma. Perché ritiene che saranno gli Europei più belli degli ultimi anni?

Perché le gare si disputeranno non solo in un rinnovato stadio Olimpico e nello stupendo stadio dei Marmi riportato al suo antico splendore ma anche nei luoghi più iconici della città all’ombra dei monumenti più evocativi: da piazza Navona a Castel Sant’Angelo, da San Pietro al Ponte della Musica fino al Colosseo se la soprintendenza nazionale darà l’autorizzazione. Sport e storia in un connubio unico al mondo, con l'entusiasmo di una Roma che dopo la pandemia ha tanta voglia di vivere.

Roma è una città che ha tanti impianti sportivi dove poter praticare l’Atletica. Al di là dell’Olimpico, penso al Nando Martellini, al Paolo Rosi, all’ex Stadio degli Eucalipti, alla Farnesina, alla Stella Polare che lei conosce bene per essere di Ostia…cosa può fare il Comune per portare sempre più giovani a calcare queste piste?

Possiamo creare occasioni e mettere a disposizione degli esempi. La nostra città grazie a questi appuntamenti internazionali, a dispetto di quanto accaduto in queste ore, vive una nuova giovinezza fatta di valori che solo lo sport sa rappresentare al meglio: impegno, sacrificio e determinazione. Valori che incarnati da campioni come Jacobs, Tamberi e Palmisano diventano modelli sani e positivi per le ragazze e i ragazzi che già hanno iniziato a riempire gli impianti sportivi. Ma servono anche fondi straordinari per rinnovare l’impiantistica romana che è ancora alle Olimpiadi del ‘60 e ai Mondiali del ‘90.

Che ricadute può avere sull’economia cittadina, ed in particolare sul settore turistico, l’organizzazione di un evento come gli Europei di atletica?

L'indotto è di centinaia di milioni di euro. Un evento così grande oltre a produrre effetti positivi in termini di immagine per Roma, genera occasioni di lavoro per ristoranti, bar, negozi, per chi offre servizi. Crea occupazione. E poi turismo. Lo dico da due anni: gli eventi, quelli culturali come quelli sportivi, generano turismo. È grazie anche agli eventi sportivi che nel 2023 siamo arrivati a cinquanta milioni di presenze.