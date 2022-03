Mobilità (in)sostenibile per 8 romani su 10: indice puntato sul traffico

Sono quasi otto su dieci i romani che si considerano insoddisfacenti le condizioni della mobilità capitolina. Il sondaggio che Greenpeace ha realizzato con Ipsos offre una fotografia nitida. Chi abita nella capitale considera la mobilità della città eterna come “insostenibile”.

Il giudizio dei romani

Lo studio, realizzato con interviste a campione telefoniche ed online, è stato condotto sugli abitanti di 8 città (Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Bari, Palermo e Pisa). Gli abitanti della Capitale si sono mostrati i più critici. Ma dall’indagine emergono anche i punti su cui l’amministrazione dovrebbe intervenire, come il traffico e gli ingorghi (per il 60% degli intervistati), la manutenzione stradale ed il trasporto pubblico locale (per più del 50% ritenuto insufficiente).

Come migliorare il trasporto pubblico

La maggioranza dei cittadini risulta favorevole sia all'aumento di aree pedonali in città che alla chiusura al traffico di alcune zone, col fine di crearvi spazi verdi. Dal sondaggio emerge inoltre quali sono le ricette per migliorare, secondo gli intervistati, le ricette per incentivare l'uso del trasporto pubblico locale. Per i romani si dovrebbe puntare su una rete di trasporti in grado di favorire l'intermodalità e, contestualmente, su un'offerta di abbonamenti più varia, con sconti significativi per alcune categorie di utenti.

“I risultati del sondaggio illustrano uno scenario di mobilità drammatico. Ad oggi l'auto è il mezzo preferito dai romani, e ciò è dovuto principalmente al fatto che spesso non esistono soluzioni alternative valide”, ha commentato con una nota il gruppo locale Greenpeace di Roma. “Le piste ciclabili sono impraticabili, la manutenzione degli autobus e della metro è carente, la frequenza e la capillarità del trasporto pubblico è critica. E la situazione peggiora decisamente nei quartieri periferici”.

La fiducia verso l'amministrazione Gualtieri

I risultati del sondaggio sono stati inviati al sindaco Gualtieri ed all’assessore alla mobilit° Patanè, insieme ad un pacchetto di richieste che Greenpeace, a fronte del sondaggio, ha elencato. Si va dal potenziamento della frequenza dei mezzi di trasporto pubblico (anche di notte) all’incremento dell’offerta del traporto su ferro. In positivo, l’indagine, ha messo in luce una certa fiducia nei confronti dell’attuale amministrazione. In tema di mobilità, il 45% ritiene infatti che farà meglio della precedente.