Mobilità, la giunta capitolina ha detto sì: approvata la governance che guiderà l'app integrata

La Giunta capitolina ha approvato la delibera che definisce la governance del sistema MaaS (Mobility as a Service) e delinea le funzioni di tutte le strutture coinvolte. Sarà una app a migliorare la qualità della vita dei romani nell’ambito della mobilità. “Questo darà vita ad una vera e propria rivoluzione del concetto di mobilità, rappresenta la grande sfida dei 5 anni che abbiamo a disposizione per incentivare il più possibile l’utilizzo del trasporto pubblico a discapito del trasporto privato” ha detto l’assessore ai trasporti Eugenio Patanè.

Roma come Milano. Il progetto MaaS – Mobility as a service – già in uso nel capoluogo lombardo, diventa realtà anche nella Città eterna. A deciderlo la giunta capitolina approvando la delibera che pone al centro una nuova idea di mobilità con l’integrazione di diversi servizi dal pubblico al privato e accessibili attraverso un unico canale, una App. Come funziona? Un unico canale digitale consente di abilitare diverse funzionalità per ottenere informazioni sulle opzioni disponibili, di effettuare la prenotazione e anche procedere al pagamento.

Nelle scorse settimane, il Comune ha partecipato al bando ‘Maas 4Italy’ aggiudicandosi un finanziamento di due milioni e mezzo di euro per un progetto pilota. A questo importo si aggiungono ulteriori 800mila euro per la digitalizzazione dei servizi. La giunta Gualtieri, infine, ha approvato la governance del sistema approvando la delibera.

A chi spetteranno i ruoli di gestione? Viene affidato ad Atac il compito di MaaS Operators, ossia di soggetto che coordina le politiche di mobilità e determina un quadro di regole per gli operatori dei servizi di trasporto, gli operatori MaaS e gli utenti; a Roma Servizi per la Mobilità l’incarico di MaaS Integrators, che offre l’infrastruttura tecnologica su cui costruire il MaaS e abilita i servizi dal punto di vista tecnologico e della gestione dei dati utili alla pianificazione dei viaggi tra diversi attori.

“Il sistema MaaS - ha dichiarato l'Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - rappresenta per l’amministrazione un tassello strategico fondamentale per accrescere la sostenibilità e migliorare la mobilità cittadina attraverso l’innovazione tecnologica che dovrà avere un ruolo decisivo nella nostra azione. Con la delibera approvata andiamo a dare concretezza alla Maas andando a definire gli incarichi di tutti gli attori coinvolti”.